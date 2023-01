Egan Bernal, 'Superman' López, Fernando Gaviria...los escarabajos invaden San Juan

Colombia apuesta a recuperar protagonismo en el ciclismo internacional con el desembarco de los 'escarabajos' Egan Bernal, Miguel Ángel 'Superman' López y Fernando Gaviria, entre las estrellas que participarán desde el domingo en la Vuelta a San Juan-2023 en Argentina.



La competencia sanjuanina que se corre a los pies de la cordillera de los Andes, en el oeste de Argentina, y que abre el calendario para varios competidores de fuste, regresa al primer nivel luego de un paréntesis de dos temporadas, obligado a causa de la pandemia de Covid-19.



Para los colombianos será una oportunidad para ir en busca de una prueba que en 2019 tuvo como vencedor a Winner Anacona y en dos ocasiones a Rodolfo Torres en el podio (2017 y 2018).



Pero si hay alguien que conoce los caminos de San Juan es Fernando Gaviria, líder del Movistar Team español, quien participará por cuarta vez y con el récord de haber ganado ocho etapas de esta prueba entre 2017 y 2020.



"Es un velocista atípico que no necesita el tren que lo lleva hasta 300 metros de la meta. Un corredor como Gaviria es capaz de tirar del equipo. Aquí tendrá más posibilidades de lucirse", afirmó Maximilian Sciandri, director del equipo español que sumó al antioqueño a su plantel.



Bernal, campeón del Tour francés 2019 y del Giro de Italia 2021, regresará también a San Juan luego de ser el joven mejor clasificado en la Vuelta de 2017. Esta vez lo hará como una de las espadas del equipo británico Grenadiers.



La tarea para Bernal será dejar atrás un 2022 complicado, cuando su vida estuvo en peligro durante un entrenamiento al estrellarse contra un autobús en una ruta que le ocasionó múltiples fracturas.



"Puede sonar raro pero a este punto yo creo que lo mejor que me pudo haber pasado fue el accidente. Fue muy duro. Conseguí acercarme a mi familia, a Dios, conocí gente muy buena y eso que gané con el accidente no lo pude haber ganado de otra forma", dijo a Cararol Radio a casi un año del episodio.



En 2023, Bernal espera regresar y competir en igualdad de condiciones con los mejores pedalistas del planeta.



De su lado, 'Superman' López fue de los últimos en confirmar su presencia y participará como nuevo integrante del team Medellín con la misión de estar entre los primeros.



Como parte de la preparación, se impuso el sábado pasado en la primera edición de la Clásica de Villeta, su primera victoria con el team Medellín con el que firmó recientemente.



López espera la resolución de una investigación de la justicia española acerca de una red de dopaje denominada 'Operación Ilex', en la que apareció su nombre y que le costó la salida del Astana Qazaqstan, por lo que acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).



Otros colombianos en liza en San Juan serán Einer Rubio, compañero de Gaviria en el Movistar Team; Harold Tejada, integrante del Astana Qazaqstan, y Sergio Higuita, corredor del Bora Hansgrohe, que el año pasado conquistó la Volta a Catalunya.