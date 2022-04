Egan Bernal encendió las redes sociales con sus recientes comentarios sobre política

El ciclista Egan Bernal se encuentra ya instalado en territorio Europeo para continuar con su proceso de recuperación de cara a su regreso a la competencia oficial.



El pedalista zipaquireño cumplió 120 días después de su terrible accidente que lo obligó a suspender su participación en la temporada 2022 y contra todo pronóstico, ha venido mostrando grandes avances en su reacondicionamiento.



Sin embargo, Bernal ha sido tendencia este viernes por unos trinos escritos a través de su cuenta oficial de Twitter, donde se metió de manera directa con las campañas a la presidencia de Colombia.

No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 29, 2022

De inmediato fue objeto de muchas críticas por expresar su pensamiento y que parece ataca a uno de los candidatos hacia la presidencia.



Además, algunos le recordaron un mensaje que publicó cuando tenía 12 años donde pedía recursos para poder competir y que ahora le parece malo.

Aquí nadie está diciendo q va a regalar nada,debes empaparte del tema primero.Mucha gente te colaboró para q salieras adelante,te dió las herramientas para q trabajaras en tu proyecto,hoy estás triunfando,eso es lo q proponemos,dar herramientas para q la gente salga adelante. — 𝙅𝙤𝙧𝙜𝙚💎 (@jorgeprotesta) April 29, 2022

¿En ese momento si buscabas que te sirva o te apoye el Estado? ¿Consideras que los muchachos que vienen detrás tuyo no merecen un apoyo, subsidio o incentivo para emprender lo que les gusta hacer? pic.twitter.com/mwl7k3QjWT — Samuel Andrade (@Samuelan07) April 29, 2022

Sin duda.

y te cuento el uribismo (Fico) solo en las últimas dos reformas tributarias le regaló a los banqueros 20.000.000.000.000 por año a los banqueros... ah, y yo si soy economista. Fuerte abrazo! — Urías Velásquez (@Uriasv) April 29, 2022

Dizque regalar plata. Este muchacho habla de lo que no sabe. Sería bueno que puntualizara cual es la campaña que según él va a regalar plata y no va a promover el empleo. A propósito, se iría de culo cuando se entere de los subsidios que hay por ejemplo en EEUU. — Físico Impuro (@FisicoImpuro) April 29, 2022

En respuesta a toda esta ola de críticas, Egan Bernal trinó diciendo: "En un tweet que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio. Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos".



El ciclista del Ineos ya se encuentra en territorio europeo continuando con su proceso de recuperación y sigue a la expectativa para saber si podrá regresar en este 2022 a la competencia del ciclismo.