¿Dijo la verdad? La dura y cruda opinión de Rigoberto Urán sobre el ciclismo colombiano

El ciclismo colombiano atraviesa un difícil momento y eso no pasa desapercibido, ni siquiera para los mismos pedalistas.



La situación de Nairo Quintana y Miguel Ángel López, sin equipo en Europa por supuestos casos de dopaje, y la actualidad de Egan Bernal, que sigue luchando por encontrar su nivel, es un ejemplo de ello.



Rigoberto Urán, uno de los ciclistas más veteranos y de amplia trayectoria en carreras europeas, fue contundente en entrevista con Telemedellín Sport al decir que "No tenemos ningún ciclista bueno en Colombia. Los últimos fueron Sergio Higuita, Daniel Martínez y Santiago Buitrago... no hay más, no sé lo que pasa".

Rigo señaló que ha llevado varios ciclistas a Europa, pero no aguantan por el ritmo que se maneja allá.



El debate está servido sobre la actualidad del ciclismo colombiano, cuyo último triunfo importante a nivel internacional fue el de Egan Bernal en el Tour de Francia en el 2019.