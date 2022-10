Día clave para Nairo Quintana: El colombiano afronta este miércoles la audiencia ante el TAS

El colombiano Nairo Quintana afrontará un día decisivo para su carrera como ciclista profesional. El boyacense se presentará este miércoles ante el TAS en una audiencia donde probará su inocencia de la acusación de haber consumido la sustancia de tramadol en el Tour de Francia. El futuro del pedalista cafetero dependerá gran parte de lo suceda en el tribunal.



A Nairo, quien tiene el mayor número de victorias profesionales (51) en la historia del ciclismo nacional, el pasado mes de agosto la Unión Ciclista Internacional (UCI) lo descalificó del último Tour de Francia, en el que había sido sexto, por infringir la prohibición del uso de tramadol en dicha competición, sustancia que el propio corredor niega haber usado para mejorar su rendimiento.



Tras la noticia, se dio a conocer que el tramadol es una sustancia considerada como dopaje por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) a partir del 2024. Ante esto, el colombiano podía seguir compitiendo en el resto de carreras del año ya que no iba a recibir ningún tipo de suspensión. Sin embargo, no fue la decisión del boyacense.



“Nairo se tomó una pausa en su carrera deportiva para dedicarle tiempo a su defensa ante la UCI por las acusaciones que se le imputan por el uso del Tramadol, una sustancia que no es considerada como doping, pero que está prohibido en el manual de la Unión Ciclista Internacional”, comentó para El País el periodista de Noticias Caracol, Nelson Ascensio.



Será un día de grandes expectativas por parte del ciclismo colombiano ya que de lo que suceda dependerá mucho el futuro de la carrera deportivo de Nairo. El cafetero recientemente firmó du salida del equipo Arkea. Según lo que dictamine el TAS es que llegarán o no las ofertas para la siguiente temporada de los equipos World Tour.



“Este no es un momento fácil. No se están en las condiciones idóneas para encontrar equipo y muchos de ellos ya están cerrando presupuesto para el 2023. Él es un corredor que en la carreras grandes puede dar unos puntos importantes. Nairo es alguien que sabe afrontar difíciles situaciones y esperemos que sea lo mejor para él”, compartió el entrenador de ciclismo colombiano Santiago Botero.



De esta manera, Nario buscará limpiar su buen nombre el día de hoy en Lausana, Suiza, en compañía del abogado Andrés Charria. Según compartió el representante del boyacense, utilizarán algunos argumentos claves a favor para conseguir un dictamen positivo para Nairo.



Entre esos argumentos, expondrán la irregular toma de muestras de sangre que fueron por un pinchazo en un dedo del corredor y puestas en un papel. Después, explican, fueron analizadas en un laboratorio en Ginebra, que no tendría acreditación de la Asociación Mundial Antidopaje (AMA).





El futuro deportivo

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Foto: AFP

Es claro que lo que ocurra en la audiencia del ganador del Giro de Italia y Vuelta a España, es que sabrá el camino que deberá tomar para el 2023. No obstante, algunos piensan que Nairo todavía tiene para dar al ciclismo internacional.



“Nairo aún puede ganar carreras importantes en Europa. En el viejo continente es considerado una estrella, un ídolo, un capo de escuadra. Le tienen respeto y él conoce perfectamente las estrategias de carrera de las tres grandes. Su profesionalismo está por encima de todo”, dijo Ascensio.



Por otro lado, luego de conocerse la salida del colombiano del Arkea-Samsic, se dio a conocer que el equipo no le dio el respaldo a Nairo para la difícil situación que está viviendo.



“El Arkea Samsic no respaldó a Nairo en el tema del Tramadol. Desconfió de su capo de equipo, el mismo que llevo al Arkea a sumar puntos importantes en la UCI, y al que subió al podio en varias oportunidades. Esa falta de respaldo hizo que la relación se fracturara y por eso, Nairo no corrió la Vuelta España”, sentenció Nelson.



Por último, el boyacense ha recibido bastante el apoyo del ciclismo colombiano. Luis Fernando Saldarriaga, entrenador de jóvenes promesas del pedal cafetero, asegura que Nairo tiene todavía nivel y que es un gran profesional.



“Los principios y la parte ética siempre se tienen que defender. Ahora hay que creer en él y lo que quiere hacer es luchar hasta conocer la verdad. Él no tenía que nada que demostrar, pero por principio quiso hacerlo”.



Y agregó: “Uno cuando es sexto de un Tour de Francia, con equipos y corredores tan fuertes, demuestra que puede estar en un equipo de primera división. Los puntos que ha hecho en esta temporada dice que todavía hay Nairo por delante para tener grandes resultados. Los equipos necesitan tener puntos y Quintana se los puede dar”.