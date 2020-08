Daniel Martínez, el gregario de oro que tendrá Rigoberto Urán en el Tour de Francia

Francisco Henao

Daniel Felipe Martínez, quien de niño vendía dulces en las afueras de su colegio en Soacha para ayudar a sus padres en la economía del hogar y para “engallar” la bicicleta que le había regalado su hermano Alirio, vio recompensados sus esfuerzos al obtener el título del Critérium del Dauphiné, el más importante hasta ahora en su vertiginosa y ascendente carrera deportiva.



Durante la prueba había sido el único colombiano en seguirle el fuerte ritmo a Primoz Roglic, que era líder y con quien cedía 26 segundos.

Pero el esloveno, debido a una caída el sábado y por prevención, como informó su equipo Jumbo, se privó de competir en la quinta y última etapa de 153 kilómetros con meta en Mégeve.



“Cuando fui a la firma de planilla y me dicen que Roglic no salía dije: wow”, se asombró Martínez, lamentando la retirada de un valioso oponente, pero entendiendo que debía salir al ataque porque estaba a 12 segundos del nuevo líder en ese instante, el local Thibaut Pinot (Groupama).



“Iba al límite, pero pedaleé con el alma para ganar una de las carreras más lindas del mundo”, manifestó tras arribar segundo en la fracción ganada por el estadounidense Sepp Kuss (Jumbo).



La obtención de un título en un certamen de esta magnitud, en el que la exigencia es máxima por la dureza del recorrido, con alta dosis de montaña, hace pensar que tiene talante para luchar algún día por el Tour, pero es cauto. “Vamos con calma, tenemos objetivos marcados y los pies en la tierra”.



Ahora, de cara a la siguiente edición que comienza este 29 de agosto en Niza, ya no llegará como un desconocido. Y de cara a los próximos años,

ilusiona en grande tal como lo han hecho Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Miguel Ángel López y Esteban Chaves, entre otros, quienes le han antecedido múltiples veces en ese lugar donde el domingo pasado terminó el Dauphiné: el cajón más alto del podio.



Por el momento se enfocará en ser una de las fichas claves de su equipo, EF ProCycling, que con Rigoberto Urán buscarán dar la sorpresa en la prueba ciclística por etapas más importante del mundo.



¿Cuál será su labor en el Tour?

Sobre el papel, Daniel Felipe será uno de los gregarios de lujo para Urán en la carrera francesa.



Sin embargo y como señalan los especialistas en ciclismo, la carretera será la que determine el futuro, no solo de la competencia sino de los intereses de los corredores.



A sus 24 años, el ciclista cundinamarqués participará por segunda vez en el Tour. Su primera incursión en las carreteras galas fue en la temporada 2018, cuando se ubicó en la casilla 36.



Una tema pendiente y una exigencia distinta será una carrera de tres semanas.



Daniel arribará con aire en la camiseta tras lo demostrado en el Dauphiné pero con los objetivos claros de su rol dentro del equipo norteamericano.



“Daniel es un ciclista de una gran condición, lo que acaba de conseguir es la ratificación de su talento, pero debemos entender que seguramente en el Tour de Francia será uno de los gregarios de lujo de Rigoberto en su aspiración de luchar por el título”, comentó el profesor Raúl Mesa, uno de los entrenadores más experimentados en el ciclismo nacional.



Martínez acompañará a Rigo y a Sergio Higuita en la aventura francesa que inicia en once días.



Y es precisamente el corredor de Urrao, quien confía plenamente en el talento de Daniel, a tal punto que fue quien lo referenció en 2018 para llevarlo a la escuadra estadounidense.



“Estamos todos muy contentos de que Dani haya ganado. Estamos yendo bien y ahora solo esperamos que todo vaya muy bien para el Tour. Creo que el equipo puede hacerlo bien allí, todo el mundo ha estado trabajando muy duro y es bueno haber ganado una carrera tan importante antes de ir al Tour”, puntualizó Rigo.



Su capacidad para la montaña y su sorprendente desempeño en las pruebas contrarreloj podría ser un plus para Martínez en una carrera compleja como es la Grande Boucle.



“Este año más que nunca los equipos saben que la carretera marcará el destino, por ser una temporada atípica por lo que se ha vivido. Daniel Felipe llegará en grandes condiciones al Tour y al interior de su escuadra determinarán trabajar para el jefe de filas o para el corredor que esté en mejor condición a la hora de la competencia. Por ahora será una especulación saber a qué le va a apostar el staff técnico del equipo”, opinó Héctor Urrego, periodista de RCN Radio.



Daniel Felipe es además el actual campeón nacional y panamericano del contrarreloj.



Este año fue tercero en la prueba de ruta de los nacionales que se realizaron en Boyacá y triunfó en una etapa del Tour Colombia 2.1 de este año.



A partir del 29 de agosto comenzará otra historia para el escarabajo colombiano en suelo francés.