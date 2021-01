¡'Cuelga' la bicicleta! Figura del ciclismo mundial le dijo a su equipo que no correrá más por ahora

Francisco Henao

El mundo del ciclismo se sacudió este sábado con la decisión del pedalista holandés Tom Dumoulin, del Jumbo Visma, quien le habría notificado a su equipo el deseo de no correr más por ahora.



Aunque Dumoulin acudió a la concentración de su equipo en Calpe (Alicante), para adelantar la pretemporada, después abandonó la misma una vez habló con los directivos del Jumbo Visma.



"Tom ha dejado la concentración del Jumbo-Visma para plantearse su futuro como ciclista y no participará en carreras por el momento”, dijo el equipo en un comunicado.



El ciclista dijo que tomó la decisión después de analizarla muy bien y que lo más importante en estos momentos es que tiene el respaldo de todos sus compañeros.



"Tomé la decisión ayer (viernes) y el equipo me apoya. Es realmente como si me hubiera quitado una mochila de cien kilos de los hombros. Inmediatamente me desperté feliz. Me siento bien tras tomar la decisión de tomarme un tiempo para mí. Eso dice suficiente”, declaró Dumoulin.



Los malos resultados en las últimas pruebas en las que compitió y una lesión, habrían incidido para que tomara la decisión de alejarse de las competencias.



Dumoulin quiere tomarse un tiempo para reflexionar sobre su futuro, si es en competencia o fuera de ella.



El holandés sufrió una seria lesión de rodilla en el 2019 y desde ese instante su rendimiento no ha sido el mejor, perdiéndose competencias importantes como el Tour de Francia y el Giro de Italia, y cuando volvió a las carreteras lo hizo más como gregario de su compañero Primoz Roglic.



Dumoulin ganó el Giro de Italia en 2017, fue segundo en la edición del 2018, subcampeón del Tour ese mismo año, campeón mundial de contrarreloj y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016.