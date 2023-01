¡Confirmado! Miguel Ángel 'Supermán' López correrá en el Team Medellín este 2023

El Team Medellín confirmó este domingo la vinculación de Miguel Ángel ‘Supermán’ López como nuevo corredor para la temporada 2023.



El ciclista boyacense, que estaba corriendo con el equipo Astana de Kazajistán, se convierte así en la gran contratación de la escuadra Continental para este año.



“Quiero agradecer al Team Medellín por su confianza, por brindarme esta bonita oportunidad, al mánager “Chivo” (José Julián Velásquez) por confiar en mí y permitir que pueda competir con todos ustedes y brindar lo mejor de mí en este 2023”, expresó el ciclista boyacense en un video publicado en la cuenta de Twitter del Team Medellín.

#ATENCIÓN 🚨



Estamos encantados de hacer oficial la vinculación de @SupermanlopezN al equipo para la presente temporada. Qué orgullo que vistas nuestros colores y representes a Medellín por Colombia y el mundo.



Bienvenido campeón, MEDELLÍN será siempre tu casa 🔝 pic.twitter.com/4LwQdoIJuP — Team Medellín EPM (@team_medellin) January 8, 2023

La primera carrera de Supermán será la Vuelta a San Juan, que se disputará en territorio argentino entre el 22 y 29 de enero. Luego de esa competencia, la escuadra participará en los Campeonatos Nacionales que se disputarán en Bucaramanga, Santander.



En el video de su presentación, López también hizo un recuento de lo que fue el cierre de 2022, año que calificó como “complicado” luego de que el Astana rescindiera su contrato por estar envuelto en un escándalo de supuesto tráfico de medicamentos en Europa.



“Ha sido un año complicado. Me quedo sin equipo cuando faltaba ya poco para acabar el año y los equipos estaban llenos, con sus nóminas y no había ningún espacio. Yo creo que este equipo (Team Medellín) me dio esa confianza, esa gran oportunidad de un año 2023 haciendo una transición, disfrutar del equipo y de la gran nómina que hay”, agregó López.