Con autoridad, Sergio Higuita se coronó como nuevo campeón nacional de ruta

Una magistral presentación tuvo el corredor antioqueño Sergio Andrés Higuita en la prueba de los hombres de la categoría Élite del Campeonato Nacional de Ruta, que terminó este domingo en el departamento de Risaralda.



El espectáculo estaba garantizado con la calidad de corredores que se inscribieron para competir en esta prueba, pues en el listado aparecían los nombres de las grandes figuras del pelotón nacional, además de tres de los colombianos que hacen parte del lote internacional: Sergio Higuita (Bora), Esteban Chaves y Diego Camargo (EF Education Easypsot).



Desde el inicio el grupo partió en la ciudad de Pereira con un ritmo rápido rumbo a Cartago y Obando, donde harían el regreso a la capital risaraldense para correr un circuito de siete vueltas y completar un total de 229.6 kilómetros.



Camino a la localidad vallecaucana de Obando hubo varios intentos de fuga, lo intentaron corredores como Octavio Otero y Nicolás García (Bolívar), Camilo Castiblanco (Team Illuminate), Mateo Jaramillo (Selección Antioquia), pero ninguno de los intentos consiguió más de 20 segundos de diferencia y eran controlados por el grupo.



En el regreso a la Perla del Otún se dio otro intento de fuga que sí logró consolidarse. Esta vez los protagonistas fueron seis corredores: Santiago Ramírez y Nicolás García (Bolívar), Johan Jaimes (Norte de Santander), estos tres partieron primero y luego recibieron la compañía de Cristian Torres (Bogotá), Jaime Castañeda (Selección Antioquia) y Leison Maca (Cauca).



Estos aventureros trabajaron fuerte y lograron alcanzar una diferencia máxima de 4 minutos y 40 segundos sobre el grupo principal, que trabajó atrás liderado por el Orgullo Paisa, el EPM – Scott – Go Rigo Go, el Sistecrédito, entre otras escuadras interesadas en descontar la diferencia para en el circuito colocar a sus fichas en la disputa de la medalla dorada.



En el circuito la diferencia empezó a disminuir, el grupo se mantenía trabajando fuerte por recortar diferencia y dejar a las cartas fuertes en la pelea por el título. El objetivo se cumplió a falta de cuatro giros, cuando los seis aventureros fueron neutralizados por el grupo principal.



Luego hubo otros intentos de fuga, lo intentó Hernando Bohórquez y Diego Ochoa (EPM – Scott – Go Rigo Go), Nicolás Paredes (Bogotá), Sebastián Castaño (Orgullo Paisa) y Bernardo Suaza (Supergiros), pero estos intentos también fueron controlados por el lote.



A falta de dos vueltas, partieron del grupo cinco corredores, entre ellos algunos de los llamados a disputar el título: Sergio Higuita, Esteban Chaves, Robinson Chalapud (Team Banco Guayaquil), Johan Colón (Orgullo Paisa) y de nuevo Nicolás Paredes; estos corredores lograron sacarle una diferencia al grupo y se fueron en busca de la victoria.



Este grupo puntero se fue seleccionando y quedaron al frente Higuita, Colón y Chaves, quien en el último giro sufrió un pinchazo y se quedó atrás, recibiendo el cambio de bicicleta para regresar al grupo.



Adelante, el sucreño Colón quedó sin piernas y dejó a Higuita en solitario como cabeza de carrera. El nacido en el barrio Castilla de Medellín rodó sobre el asfalto mojado, por la ligera lluvia que caía en Pereira, y se mantuvo en punta hasta llegar al final, donde cruzó la línea de meta en solitario y levantó los brazos como señal de victoria al volverse a imponer en un Campeonato Nacional.



“Fue duro. En las últimas tres vueltas iba con lo justo, intentaba irme solo y no lo lograba, me neutralizaban. Luego con el ataque de Chaves logré irme, regulé las fuerzas para que me durarán hasta lo último y gracias a Dios logramos llegar. Ya tenía la referencia de haber hecho lo mismo en 2020 y estoy feliz de haber conseguido una vez más este título”, expresó el joven corredor que ya fue campeón nacional de ruta en 2020.



52 segundos después cruzaron la meta el caldense Yeison Rincón (Supergiros), segundo y medalla de plata; y el bogotano Esteban Chaves, tercero y medallista de bronce.