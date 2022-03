Comité operativo evaluó avances previos a la Vuelta al Valle 2022

Con la presencia de los miembros del comité organizador y los representantes de los municipios de Palmira, El Cerrito, Buga y Pradera, sedes de la Vuelta al Valle 2022, al igual que la dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, se llevó a cabo la reunión del comité operativo de la carrera, en la que se revisaron uno a uno, todos los detalles organizativos y la revisión del recorrido de la carrera, etapa por etapa.



La reunión estuvo presidida por los representantes de la Liga de Ciclismo del Valle, y directivos de la carrera, entre quienes se contaban Hernando Zuluaga, Diego Puerta, Alfredo Saavedra, José Espinoza, Erika Cruz y el Comisario UCI, Héctor Fabio Arcila.



En representación de los cuatro municipios sede, asistieron representantes de los alcaldes y alcaldesas municipales y de las secretarías de Transito, Deporte e infraestructura; entidades encargadas de la organización local de cada etapa, en los diversos aspectos que competen a la carrera.



Igualmente, se contó con la asistencia del señor Teniente Coronel Hernán Carvajal, comandante de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en el Departamento del Valle del Cauca, quien coordinará con cada distrito los operativos de control de vías y seguridad, articulado con las demás autoridades de transito de los sectores por donde circulará la carrera.



Entre varios detalles que se revisaron por parte del Comité, se analizó el estado de las vías tanto urbanas como rurales, con el fin de garantizar la integridad de los ciclistas y miembros de la caravana ciclística.



En la misma reunión se extendió invitación a los asistentes a la presentación oficial de la Vuelta al Valle 2022, a realizarse el próximo miércoles 23 de marzo en las instalaciones del Hotel Dann Carlton.

Vuelta al Valle 2022 Recorrido Oficial



Etapa 1



Jueves 24 de marzo



135.2 Kmts.



9:00 am



Ruta: Imder Palmira – Candelaria – Puerto Tejada – Villarica – Retorno – El Cerrito – Retorno – Recta Cali/Palmira – Imder Palmira.



Etapa 2



Viernes 25 de marzo



Circuito en Pradera (8 vueltas)



144 Kmts.



9:00 am.



Ruta: Alcaldía de Pradera – Vía Palmira – Retorno crucero La Buitrera – Alcaldía de Pradera.



Etapa 3



Sábado 26 de marzo



Buga – La Habana



Contra Reloj Individual



13 Kmts.



8:30 am.



Ruta: Buga (Calle 4 con Carrera 4) – Parque de La Habana.



Etapa 4



Domingo 27 de marzo



Circuito Municipio de El Cerrito (7 vueltas)



108 Kmts.



8:00 am.



Ruta: Parque corregimiento de Santa Helena – La Honda – Vía a El Paraíso – Santa Helena.