Comienza en Risaralda el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2022

En el departamento de Risaralda se da inicio a la nueva edición del Campeonato Nacional de Ruta desde este jueves 10 de febrero.



Con la prueba contrarreloj para todas las categorías se comienza a dar desarrollo al cronograma de competencias de este certamen, que es organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo y apoyado por el Ministerio del Deporte.



Las primeras en tomar la partida serán las damas de la categoría Sub-23, quienes recorrerán una distancia de 20.7 kilómetros desde las 9:10 de la mañana, partiendo de la entrada a Ingenio Risaralda. Corredoras como Luisa Guevara (Liga Ciclismo Bogotá), Carolina Vargas (CM Team), Elizabeth Castaño (Colombia Tierra de Atletas) y Lina María Rojas (Merquimia) serán participantes de esta prueba.



Seguido de las jóvenes saldrán en acción las damas de la categoría Élite, que también recorrerán 20.7 kilómetros, con un espectáculo garantizado gracias a la presencia de corredoras como la actual campeona Sérika Gulumá (CM Team), la también campeona de la CRI SUB-23, Lina Marcela Hernández, y su compañera Ana Cristina Sanabria (Colombia Tierra de Atletas), la bogotana Camila Valbuena (Liga Ciclismo Bogotá), la boyacense Ana Milena Fagua (Boyacá Avanza), entre otras grandes especialistas en esta prueba.



Por su parte, los varones de la categoría Sub-23, quienes rodarán en un trazado de 32.7 kilómetros, tendrán en la batalla por la presea dorada a los talentosos juveniles Anderson Arboleda y Manuel Herrera (EPM – Scott – Go Rigo Go), Germán Darío Gómez (Colombia Tierra de Atletas), Juan Carlos Castaño (Camacho Premium) y Juan Manuel Barboza (Orgullo Paisa), entre otros.



La jornada la cierran los hombres de la categoría Élite, que recorrerán 38.3 kilómetros para definir al dueño de la medalla de oro. Para este duelo contra el reloj están confirmados grandes especialistas en esta prueba, como el actual campeón Walter Vargas y el actual campeón SUB-23, Víctor Ocampo (Team Medellín); el bogotano Esteban Chaves y el boyacense Diego Camargo (EF Education-Easypost); el cundinamarqués Daniel Martínez (Ineos); Rodrigo Contreras (EPM-Scott-Go Rigo Go); Frank Osorio (Orgullo Paisa); Brayan Gómez (Liga de Ciclismo del Valle); el llanero Ómar Mendoza (Colombia Tierra de Atletas), entre otros talentosos corredores que aseguran un espectáculo garantizado para la primera jornada de este Campeonato Nacional.



Esta jornada tendrá transmisión en directo de televisión por la señal del Canal RCN y de WIN Sports desde las 10:30 de la mañana.