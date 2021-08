¡Colombianos en acción! Ciclistas nacionales están listos para dar la pelea en la Vuelta a España

Con el campeón del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021, el zipaquireño Egan Bernal, Colombia encabeza el pelotón de los cinco pedalistas que tendrá en la presente edición de la Vuelta a España, que arranca este sábado en Burgos.



Egan, cabeza del equipo Ineos, buscará tener las tres coronas del ciclismo mundial y sobre él estarán puestas todas las miradas de los colombianos y gran parte del mundo de las bielas. En su camino tratará de oponerse Primoz Roglic (Jumbo, campeón de las dos últimas vueltas.



Los otros colombianos que estarán en competencia en las carreteras españolas son Miguel Ángel López (Movistar), Sergio Luis Henao (Qhubeka), Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) y Diego Camargo (EF Education).



Además de Egan y Roglic, los otros ciclistas que sobresalen como favoritos a subir a lo más alto del podio dentro del lote de 228 corredores de 23 equipos son Richard Carapaz y Adam Yates, ambos compañeros de Bernal en el Ineos; Mikel Landa, del Bahrain; Hugh Carthy, del EF Education, y Enric Mas, del Movistar.



Pero no hay que descartar de tajo al colombiano ‘Supermán’ López, quien seguramente dará la pelea hasta el final por uno de los tres cajones del podio en la clasificación general.



La Vuelta a España 2021 partirá este sábado con una contrarreloj individual de 7,1 kilómetros en Burgos. Será un recorrido urbano en la ciudad castellana, donde no se prevén amplias diferencias, pero sí el favoritismo de Roglic.



La competencia española, en su edición número 76, terminará el domingo 5 de septiembre después de 3417 kilómetros en los que habrá 8 etapas llanas, 4 de media montaña, 7 de alta montaña y 2 contrarreloj individual. Habrá 2 días de descanso.



Dentro de las 21 etapas de la Vuelta a España habrá varias propicias para las condiciones de los colombianos, pero también para los favoritos en la carrera.



Una de las etapas imperdibles será la tercera, donde habrá el primer enfrentamiento con la montaña, entre Santo Domingo de Silos y Picón Blanco de Espinosa.



Igualmente, la novena fracción, que tendrá alta montaña antes del primer día de descanso, con un puerto fuera de categoría, el Alto de Velefique.



También, la etapa 17, donde estará uno de los puertos de alta montaña más emblemático de la Vuelta, Lagos de Covadonga, adicional a otra cima de gran exigencia.



Asimismo, sobresale el Alto de Gomoniteiro, con una ascensión de 15 kilómetros, en la etapa 18. La última fracción, la 21, será otra contrarreloj individual, de 33,7 kilómetros, que no significará un paseo de exhibición para el virtual triunfador. Con subidas y bajadas, esta etapa decidirá quién es el rey de España.

Últimos triunfos

Egan Bernal llega a la Vuelta a España como reciente ganador del Giro de Italia. Ya había ganado en el 2019 el Tour de Francia.



Miguel Ángel López arriba como el triunfador en la Vuelta a Andalucía y el Mont Ventoux Dénivelé Challenge.



El último logro de Sergio Luis Henao fue en el Campeonato de Colombia de Ruta, en el 2018.



Juan Sebastián Molano viene de ganar dos etapas de la Vuelta a Burgos, la semana pasada.



Diego Camargo debuta en una carrera de tres semanas. Fue segundo en el Campeonato de Colombia de Contrarreloj 2021. En el 2020 ganó la Vuelta a la Juventud de Colombia y la Vuelta a Colombia.