Colombia se alista para recibir a las grandes estrellas del BMX en la Copa Mundo Supercross

Juan Carlos Pamo

Orgullo y responsabilidad. Estos sentimientos del deporte enmarcarán el nuevo compromiso de país que afrontará Colombia: la Copa Mundo de BMX, a disputarse los días 29 y 30 de mayo en la pista de El Salitre, de Bogotá.



Este evento que contará con los mejores bicicrosistas del planeta y será el último torneo clasificatorio para los Olímpicos de Tokio 2020, fue presentado este martes por el ministro del deporte, Ernesto Lucena, quien estuvo acompañado de la directora del IDRD, Blanca Durán; el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Mauricio Vargas, y medallistas olímpicos como Mariana Pajón y Carlos Ramírez.



"Me siento muy orgullosa de disputar una Copa Mundo en mi tierra y me pone más feliz saber que varios deportistas del país van a poder correrla y cumplir ese gran sueño. Tenemos una gran pista, muy técnica y es un escenario que estará a la altura", destacó la bicampeona olímpica.



Para el ministro Lucena, organizar un certamen de esta magnitud, ratifica que este es el Gobierno del Deporte, que apoya la realización de grandes eventos deportivos en el país, trabaja incansablemente por brindarles más y mejores herramientas a los atletas colombianos, además de impulsar la reactivación económica y emocional del sector.



"Tener eventos de este tipo ayuda a que las futuras generaciones vean el desarrollo deportivo del país y quieran ser parte de él. Por eso un programa como Talentos Colombia les permitirá crecer en esta sociedad a través del buen ejemplo", destacó Lucena Barrero.



El evento de presentación también sirvió para hacerle un reconocimiento especial a Johannis Menco, quien tuvo que dejar el fútbol tras perder su pierna izquierda en un accidente casero. Ahora podrá seguir en el deporte en el paracycling, gracias a la bicicleta que recibió por parte de Mindeporte y la federación.



No sería la única sorpresa del emotivo momento, ya que el ministro Lucena quiso enaltecer a varias de las mujeres presentes, entregándoles la manilla de #NiSilencioNiViolencia, la campaña que viene liderando el ministerio contra la violencia de género.



El proceso de acreditación para la Copa Mundo de BMX, podrá ser gestionada por los medios de comunicación a través de la Unión Ciclista Internacional, UCI. Para ello, la Federación Colombiana de Ciclismo brindará oportunamente la información.