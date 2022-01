¡Ciclismo colombiano!: Egan Bernal amplió su contrato con Ineos hasta finales de 2026

Egan Bernal, el primer colombiano vencedor del Tour de Francia, en 2019, prolongó cinco años su contrato con el equipo Ineos, hasta finales del año 2026, anunció este lunes la formación británica.



Bernal, ganador del último Giro de Italia, corre para el equipo de Dave Brailsford desde 2018.



"Estoy verdaderamente orgulloso del equipo, del staff, y he firmado ahora para mis años más importantes. Serán mis mejores años y quiero pasar ese tiempo con este equipo", declaró el escalador colombiano, que celebrará el jueves 13 de enero su 25º aniversario, en el comunicado de su equipo.



Bernal confirmó que volverá este año al Tour de Francia, en el que participó en tres ocasiones. Tras una primera experiencia como gregario en 2018, ganó la edición siguiente, para abandonar en 2020. El año pasado corrió las otras dos grandes carreras por etapas, el Giro, que ganó, y la Vuelta (6º).



"Tengo la impresión de que hace tiempo que no he estado en el Tour. Estoy verdaderamente entusiasmado por volver, llegando bien preparado", anunció el colombiano, a quien Rod Ellingworth, el adjunto de Dave Brailsford, director del equipo, califica de "talento fenomenal".



"También mostró que, en los momentos difíciles, tiene mucho coraje para volver a levantarse y recomenzar", señala Ellingworth.