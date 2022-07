Christophe Laporte se quedó con la victoria de la etapa 19 del Tour de Francia

Christophe Laporte (Jumbo) se adjudicó este viernes la 19ª etapa del Tour de Francia, con final en Cahors, logrando la primera victoria gala en esta edición de la 'Grande Boucle'.



La clasificación general no sufrió cambios en esta etapa llana y el danés Jonas Vingegaard (Jumbo) está ya a solo dos pasos de subir al podio de París el domingo vestido de amarillo.



De 29 años, Laporte, que pasó esta temporada del Cofidis al Jumbo, anotó en su palmarés su primera victoria de etapa en el Tour.



Segundo en meta fue el belga Jaspes Philipsen (Alpecin) y tercero el italiano Alberto Dainese (DSM), ambos a un segundo del ganador del día, que se escapó en las calles de Cahors en el último kilómetro. También llegó a meta un segundo después que Laporte el vigente campeón del Tour Tadej Pogacar, quien merced a su final logró recortar cinco segundos en la general a Vingegaard.



Sin embargo, los 3 minutos y 21 segundos con que cuenta de colchón el danés, deberían servirle para coronarse en París como campeón del Tour. El sábado se disputará una contrarreloj de 40 kilómetros antes del tradicional desfile triunfal por los Campos Elíseos de la capital francesa.



Luego de dejar atrás los Pirineos, el pelotón controló la escapada formada en los primeros kilómetros, impidiendo que cuajase, antes de una breve interrupción hacia el kilómetro 30 debida a una manifestación pacífica de militantes por el clima, reivindicada por el movimiento 'Dernière rénovation' (Última renovación).



Para el Jumbo fue su quinto triunfo parcial en este Tour.



"Wout (Van Aaert) me dijo: 'hoy es para ti'. La última vez que me dijo eso fue en la París-Niza", en marzo, cuando Laporte ganó la primera etapa, confesó el hombre del día.