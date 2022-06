Baja sensible: Miguel Ángel 'Supermán' López no tomará la partida en el Tour de Francia

Las aspiraciones de Colombia de pelear el título del Tour de Francia 2022 con Miguel Ángel López, tuvieron un duro revés con la confirmación de que el ciclista del Astana no tomará la salida por lesión.



Así lo confirmó el director deportivo del equipo kazajo, Giuseppe Martinelli, quien adelantó que lastimosamente 'Supermán' no se recuperó de una lesión sufrida en el Giro de Italia.



"Es una pena que Miguel Ángel no salga al Tour, pero es importante que se mejore bien. Seguramente para nosotros es una baja sensible, pero es mejor que esté bien más adelante para las próximas competencias", dijo Martinelli en Caracol Radio.



El ciclista colombiano sufrió en la primera semana del pasado Giro de Italia una dura caída, recibiendo un fuerte golpe en la cadera del que no se ha podido recuperar.