Análisis: Egan Bernal llegará en gran forma para defender su título del Tour de Francia

Daniel Molina Durango

Francia pareciera estar hecha a la medida de Egan Bernal, el ciclista colombiano que ya tiene un nombre ganado en el exigente pedalismo europeo.



En el país de la torre Eiffel, Bernal se ha bañado de gloria. Su logro más importante hasta ahora, que lo metió en la historia del ciclismo mundial, ha sido el Tour de Francia del 2019.



Pero también en Francia el colombiano se ha adjudicado otras importantes carreras como el Tour del Porvenir en 2017, el Tour de Savoie Mont Blanc ese mismo año, la París-Niza en 2019 y ahora la Ruta de Occitania 2020.



Y es que el territorio galo ha visto consolidar la corta pero brillante carrera de Egan en el ciclismo internacional.



Sus carreteras han sido testigo del talento del joven maravilla que hace unos años comenzaba a escribir su propia historia en las grandes competencias ciclísticas del mundo.



Con el título alcanzado ayer en la Ruta de Occitania, Egan demuestra que su preparación avanza de gran forma para llegar en 24 días a defender con todos los honores el logro conseguido el año pasado en la Grande Boucle.



Uno de los entrenadores de ciclismo que mejor conoce a Bernal es el italiano Gianni Savio, quien fue la persona que le abrió las puertas del pedalismo europeo cuando lo llevó a correr con la escuadra Androni Giocattoli.



“No me sorprende lo que hace Egan. Desde el año pasado, cuando se coronó campeón del Tour en París, dije que estaba comenzando la era de Bernal en el ciclismo mundial. Desde que tuvimos la fortuna de lanzar al profesionalismo a Egan, le vimos una madurez impresionante y eso lo ha ratificado. Lleva una preparación correcta para llegar a defender con muchas posibilidades el título del Tour de Francia”, comento el experimentado entrenador.



En Occitania, el pedalista cundinamarqués demostró que llegará en un pico alto de su rendimiento al Tour que le permitirá luchar por ser el líder de su escuadra junto a Geraint Thomas y Chris Froome.



Las montañas francesas, los Alpes y los Pirineos han visto las gestas de Egan desde que corre en Europa. Sus jornadas memorables conquistando los míticos ascensos lo convirtieron en el foco de los expertos y por eso sus triunfos no sorprenden, sino que confirman su capacidad para ser uno de los mejores pedalistas del pelotón internacional.



“Con lo demostrado en la etapa de montaña de Occitania confirmó que está listo para el Tour. Lo que debe quedar claro es que Egan no puede controlar las condiciones de los rivales que va a tener en la prueba gala”, apuntó el exciclista Víctor Hugo Peña, quien fue el primer corredor colombiano en ser líder del Tour.



Agregó Peña que los triunfos que ha obtenido Bernal en Francia se deben más a la coincidencia de su calendario, pero que su talento seguro lo hubiera llevado a ganar en otros países.



“No tiene nada que ver que sus triunfos hayan sido todos en Francia. Es algo que se debe porque el equipo donde está lo ha llevado a realizar pruebas en ese país, pero no me cabe duda de que lo mismo hubiera pasado si hubiera competido más en Italia o España”, expresó Víctor Hugo.



El ciclista de 23 años disputará desde el viernes el Tour de L’Ain y el 12 de agosto hará el Critérium Dauphiné para dejar todo listo a su gran objetivo: el Tour de Francia.



Ineos llegará con tres capos para el Tour y aunque Egan tendrá el dorsal 1 en su espalda, deberá demostrar por qué fue campeón el año pasado.

Bradley Wiggins, excampeón del Tour, encendió la polémica al considerar que Egan no hubiera ganado si la etapa 19 del año pasado no se corta por la nieve. “Si hubiéramos completado el escenario para Tignes el año pasado, creo que Bernal se habría roto y Geraint habría ganado el Tour ese día”, señaló el excorredor del Sky.



Jairo Chávez, periodista especializado en ciclismo, considera que “Ineos va a arropar a Egan si lo ve en condiciones de volver a ganar el Tour y ya se vio en Occitania cómo el mismo Froome fue su mejor coequipero”.