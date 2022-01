Alejandro Valverde: "Esta será mi última temporada, no tiene sentido alargar más"

El español Alejandro Valverde reiteró este jueves que esta temporada será la de su retirada asegurando que "no tiene sentido alargar más" su recorrido, que espera cerrar con la Vuelta y el Giro como grandes vueltas.



"Va a ser mi último año, no hay necesidad de alargar más, voy a acabar con 42 años y aunque esté bien de forma, va a ser mi último año", afirmó Valverde en la presentación del equipo Movistar para la temporada.



El ciclista español, campeón del mundo en 2018, tiene previsto hacer el Giro y la Vuelta en su último año.



"Es un calendario muy bonito, al no estar en el Tour, tenemos mucho tiempo para hacerlo bien en los dos sitios", afirmó Valverde, que todavía no ha decidido si cerrar su carrera corriendo el Mundial en Australia en septiembre.



"Si tengo buenas sensaciones y buenas piernas, ¿por qué no estar en el Mundial? Eso lo marcará la parte final de la temporada y cuáles sean mis sensaciones", afirmó el 'Bala' en una presentación telemática.



"Correrlo sería bonito, desde luego", insistió el ciclista español, al que también le gustaría "hacer una victoria en la Vuelta a España para retirarme con buen sabor de boca".



"Tengo mucha ilusión, pienso que es el último año y a veces cuesta, pero hay que pensar que es un año más y disfrutarlo", afirmó Valverde.



El ciclista español tiene previsto iniciar su temporada a finales de este mes en la Challenge de Mallorca (26-30 de enero) y correr pruebas como la Vuelta a Valencia, la Ruta del Sol, la Flecha Valona o la Lieja-Bastoña-Lieja.



En este último año, "sobre todo quiero que me acompañe la salud y que sea un año tranquilo y con público, sólo con eso estaría contento de retirarme después de esta trayectoria tan bonita que me ha regalado este deporte", afirmó.



Valverde, que podrá cumplir su sueño de retirarse con público, afirmó que le gustaría ser recordado como "un gran ciclista que lo ha dado todo por este deporte y ha hecho disfrutar al aficionado".