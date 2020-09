¡A 36 Km de la cima! Roglic, Pogacar y 'Supermán' se juegan el podio del Tour en la crono

Juan Carlos Pamo

Un trayecto de 36,2 kilómetros definirá este sábado el podio y las camisetas de la edición 107 del Tour de Francia, donde el colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López echará mano de sus poderes para mantenerse en el tercer lugar de la clasificación general y, por qué no, ir por más.



En la víspera de la llegada del pelotón a París, para la tradicional fiesta en los Campos Elíseos, el podio y las plazas de honor del Tour se acabarán decidiendo en una contrarreloj en la que los seis últimos kilómetros son en subida a la Planche des Belles Filles, un puerto de primera categoría.



Todos los corredores han coincidido en los últimos días que una contrarreloj en la tercera semana de una gran vuelta no es tanto una prueba para especialistas, sino un ejercicio en el que los ciclistas más fuertes de la carrera serán los principales aspirantes al triunfo parcial.



Pese a contar solo con 36,2 km de recorrido, el trazado se puede dividir en tres partes diferenciadas, por lo que quien aspire a ganar la etapa tendrá que ser un corredor muy completo.



Tras salir de la localidad de Lure, los primeros 14,5 km de recorrido son completamente llanos, en los que los especialistas de la lucha contra el crono podrán sacar diferencias con respecto al resto.



En los siguientes 16 km, el terreno pica hacia arriba hasta el km 24,5, beneficiando a los ciclistas más fuertes del pelotón, y después, hasta el pie de la Planche de Belles Filles, hay unos seis km de ligero terreno en descenso.



Y los últimos 5,9 km son para escaladores puros, con una pendiente media del 8,5% y rampas de hasta el 20% en el último medio kilómetro hasta la meta.



Será la última ocasión para provocar un vuelco en el podio, ocupado ahora por los eslovenos Primoz Roglic y Tadej Pogacar, primero y segundo, y tercero es el colombiano ‘Supermán’ López.



Pero la pelea no estará solo por la victoria de etapa o por la clasificación general: también debe decidirse el maillot blanco y el de lunares rojos que distingue al mejor escalador de la carrera, un premio con mucho prestigio.



Tras sus demostraciones en las etapas alpinas, el ecuatoriano Richard Carapaz viste este jersey, con 74 puntos, solo dos más que Pogacar. Roglic, tercero con 67 puntos, podría incluso aspirar también a esta clasificación.



El ciclista que más rápido ascienda los 5,9 km del puerto obtendrá 10 puntos, con 8, 6, 4, 2 y 1 punto para los siguientes clasificados. Una contrarreloj definitiva antes de la fiesta en París.