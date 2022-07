Camilo Aguado y María José Marín lideran el abierto de Colombia a falta de una ronda 

El 'Moving Day' mantuvo a Camilo Aguado y María José Marín como primeros en sus respectivos tableros del 74° Abierto de Colombia 'Copa Joaquín y Tomás Samper Brush' en el Club Campestre de Cali.



La lluvia, amenazante al comienzo de la semana, no fue un problema para el juego de este sábado y por el contrario el sol tuvo momentos de mucha intensidad para el desgaste físico de los jugadores. El campo, por su parte, sigue impecable como desde la semana pasada.



La jornada para Aguado tuvo su primer 'birdie' en el hoyo 3, 'eagle' al 7 y 'bogey' en el 8 por la primera vuelta. En la segunda tuvo un nuevo error al 10 y 12, mientras que le hizo águila al 13 para un 70 (-1) y -6 total.



Juan Sebastián Roa ahora es segundo en -5 luego de hacer 71 (E) con un 'birdie' salvador en el 18 de cara a lo que será el domingo. Como tercero quedó Carlos Ardila (Tennis Golf) con la mejor tarjeta del día: 67 (-4) para el mismo 'score' en el acumulado; además es líder de los aficionados.



El Top-5 de los profesionales tiene a Santiago Rivas en -3 total y a Jesús Amaya, campeón vigente, en -1, mientras que el de amateurs cuenta con Pablo Restrepo (CC Cali) en +3, Nicolás Quintero (CC Cali) en +4, Felipe Álvarez (Aposentos) en +5 y Daniel Medellín (Pueblo Viejo) en +6.



"Jugué sólido en general. Siento que comencé pegando bastantes buenos tiros y metí varios 'putts' claves. El campo se fue poniendo un poquitín más complicado porque comenzó a soplas y hubo un par de golpes que ni supe cómo ajustarlos. El final fue muy positivo, así que con toda para mañana", comentó Camilo.



Por el lado de las damas aficionadas, quienes abrieron el campo a las 6:20 a.m., María José Marín (Farallones) defendió su posición en la cima del tablero con 70 impactos (-1) para quedar en -2 en el total.



De nuevo en números rojos después del segundo día, la caleña le saca ocho golpes a Cristina Ochoa (El Rincón) quien logró la mejor ronda del día entre ellas con 68 (-3) y en +5 para campeonato.



Por su parte, María José Bohórquez (Pueblo Viejo) es tercera luego de un duro recorrido de 75 (+4) y en +6 en el acumulado. El Top-5 lo completan Sofía Torres (Club Militar) en +7 y María Alejandra Hoyos (CC Pereira) en +8.



Si bien volvieron las rondas bajo par en la categoría, tan solo tres lo consiguieron; a Marín y Ochoa se les sumó María Camila Moreno (Independiente) con 69 (-2) para ponerse sexta de manera parcial.



"El día de hoy fue muy interesante. Al inicio tuve unos errores que me pusieron sobre par, pero luego me logré recuperar con varios 'birdies'. Logré sacar la ronda adelante", comentó 'Majo'.



Para este domingo, la ronda final del 74° Abierto de Colombia comenzará desde las 6:20 a.m. y se tiene previsto finalizar sobre las 5:00 p.m. para realizar la premiación.