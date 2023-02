Con la organización de la Liga Vallecaucana de Actividades Subacuáticas

(Livas) y el aval de la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas (Fedecas), Cali será sede de la Copa Mundo de natación con aletas y de la Copa Livas de rugby subacuático.



Al evento de la Copa Mundo en la capital vallecaucana confirmaron más de 200 deportistas, los mejores de esta disciplina a nivel nacional.



Son 562 pruebas que se llevarán a cabo, con un total de 13 equipos inscritos en las categorías juvenil (B,C y D) y senior mayores.



El acto inaugural se llevará a cabo el día viernes 3 de marzo a las 5:00 p.m. en las Piscinas Alberto Galindo Herrera; el sábado las pruebas iniciarán a las 7:40 a.m y el domingo a las 9:00 a.m.



En la Copa Livas que se realizará entre el 4 y 5 de marzo desde las 7:00 a.m., participarán 17 equipos que serán de la rama femenina, masculina y mixta; se contará con equipos nacionales e internacionales (2 equipos de Estados Unidos). Este evento se realizará entre el 4 y 5 de marzo a las 7:00 a.m.



El evento tendrá acceso libre para el público que asista a las Piscinas Alberto Galindo Herrera, por lo que se espera una masiva asistencia de la comunidad caleña a este importante certamn deportivo.



Será una gran oportunidad de apoyar no solo a los deportistas de la región, sino también vivir de cerca lo que representa esta modalidad de las actividades subacuáticas que tantos triunfos le ha dado al país.