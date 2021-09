Cali recibirá la visita de los funcionarios de World Athletics para el Mundial sub20

Santiago de Cali se alista para organizar el Mundial de Atletismo U20 que se disputará del 2 al 7 de agosto del próximo año y desde ya el comité organizador trabaja para tener un evento a la altura de los mejores.



La capital vallecaucana espera en los próximos días la visita de los funcionarios de World Athletics, para instalar las comisiones de tecnología, competición, transporte, alojamiento, televisión, transmisión, planeación y control, prensa, marketing, publicidad, venta de entradas, acreditación, visas, infraestructura, seguridad, hospitalidad, protocolo deportivo, medio ambiente, relaciones internacionales y temas legales.



Jakob Larsen, director de competencia de World Athletics; Pierce O’callaghan, líder de la competencia Cali 2022; Toni Jorba, líder de las operaciones del certamen; Zacharias Vailakis, delegado de prensa; Julie Neime, coordinadora de operaciones; Luca Verrascina, gerente de competición; Paolo Emilio Adami, delegado médico; Carlotta Breda, coordinadora de marketing y marca; y Arnd Heiken, del equipo de Event Presentation serán las personalidades que arribarán a Cali para comenzar con la primera de doce visitas que tendrá la organización del certamen orbital.



“La delegación internacional estará en nuestra ciudad para ir alistando todo lo concerniente al tema organizativo y logístico del Mundial U20 de atletismo. Serán 24 comisiones que se instalarán y que tendrán a su cargo en cada área e ir valorando todos los aspectos”, comentó Ramiro Varela, presidente de la Federación Colombiana de Atletismo.



La visita de World Athletics está pactada para efectuarse del 28 de septiembre al 2 de octubre.



El Mundial de Atletismo U20 tendrá el uso de tres pistas para el desarrollo exitoso de las pruebas. Es por ello que se tiene proyectado que el estadio olímpico Pascual Guerrero sea el escenario oficial de las competencias; el estadio de atletismo Pedro Grajales será el indicado para los calentamientos y la pista de entrenamientos será una alterna que está construida en un costado del mismo estadio Pedro Grajales.



Para Varela, la gran diferencia de este Mundial U20 con el de Menores que organizó en 2015 en Cali es que “acá se van a tener competidores que ya son una realidad en el atletismo mundial y que muchos de ellos incluso estuvieron en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio”.



“Vamos a tener un nivel competitivo muy grande. En Tokio tuvimos jóvenes desde los 17 años y ellos estarán compitiendo en la pista caleña”, acotó el directivo.



La utilización del estadio Pascual Guerrero siempre genera inquietud para los seguidores del fútbol y el uso del escenario por parte de los equipos profesionales de la capital vallecaucana para la época del Mundial.



En ese sentido, Ramiro Varela comentó que “en el estadio no se harán grandes intervenciones. Se debe construir una corredera para las pruebas de salto largo y salto triple, lo que se ha pensando es que se adecúe en el semicírculo del costado norte y no tendrá mayores dificultades. En el tema de los equipos de fútbol que juegan en el Pascual, la idea es concertar con la Secretaría del Deporte, entidad que administra el escenario, para no afectar tanto al desarrollo del fútbol”.