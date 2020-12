Cali es sede del Campeonato Suramericano y Centroamericano Juvenil de Bolo

Juan Carlos Pamo

Un bolichero colombiano hace su lanzamiento durante los Juegos Bolivarianos que tienen como sub sede a Cali en este deporte.

Ratificando que Cali es la Ciudad Deportiva de Colombia, la Confederación Suramericana de Bowling, la Federación Colombiana y la Liga de Bolo del Valle, realizan del 12 al 16 de diciembre, el Campeonato Suramericano Juvenil y Centroamericano Juvenil, como únicas competencias internacionales de esta disciplina en el continente, durante el año 2020, en tiempo de pandemia del Covid-19.



Ningún otro país realizó eventos similares, lo que convierte a la capital vallecaucana en ejemplo internacional de organización y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para atletas, personal logístico, autoridades de juzgamiento y directivos. Los torneos se desarrollarán sin presencia de público.



Estos dos campeonatos se cumplen de manera fusionada en el coliseo de bolo de la Unidad Deportiva Alberto Galindo. Participan Argentina, Chile, Guatemala, República Dominicana y Colombia, representados en 22 damas y 22 varones, en categorías sub 16 y sub 21.



Cabe destacar igualmente que la Federación Colombiana de Bowling y la Liga de Bolo del Valle realizaron los ocho campeonatos nacionales en las diferentes categorías, entre el 25 de octubre y el 30 de noviembre, todos con sede en Cali, como único escenario avalado en el país, por las autoridades de salud y del deporte para organizar y desarrollar las competencias, permitiendo que la temporada 2020 no se perdiera por causa de la pandemia.