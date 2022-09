"Buscaremos para Cali la sede de los Olímpicos de la Juventud": María Isabel Urrutia, ministra del Deporte

María Isabel Urrutia lleva casi un mes al frente del Ministerio del Deporte y son varias las líneas de trabajo que tiene en mente para los próximos cuatro años.



En las últimas dos semanas ha realizado un recorrido por el país y en días pasados visitó los escenarios de la capital vallecaucana, muchos de ellos donde forjó su exitosa carrera como pesista que la llevó a tocar la gloria en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, donde se convirtió en la primera atleta que le dio un oro al deporte colombiano.



Tendrá el reto de seguir impulsando los procesos deportivos del país que en los últimos años han llevado a Colombia a ser una de las potencias del continente.



Se siente orgullosa de ser la primera mujer en ser ministra del Deporte desde la creación de esta cartera y espera lograr las metas propuestas.



La exatleta, nacida en Candelaria, atendió a El País y habló de lo que tiene en mente para dejar su legado en su paso por el Ministerio.

¿Con qué ministerio se encontró?

No ha sido tan agradable, pero de todas formas hay cosas positivas y otras no tan buenas. Nos toca trabajar en torno a sacar adelante el deporte que es uno de los propósitos del presidente Gustavo Petro, quien ha planteado que se debe atender hasta el último rincón del país.



¿A qué se refiere cuando dice que no ha sido un proceso agradable?

Porque encontramos muy poca información a nuestra llegada; la forma del presupuesto no es la mejor y hay anomalías que toca enfrentarlas y seguir adelante, porque no podemos mirar con el retrovisor.

¿Hay preocupación por ese tema del presupuesto para el deporte que cada vez es menos?

No cabe duda de que el presupuesto para el deporte no es mucho, pero si se trabaja con cariño y responsabilidad, podemos llegar adonde queremos. A mí casi no me preocupa el alto rendimiento, porque está financiado y no hay inconveniente. Queremos hacer una transversalización con el Ministerio de Educación para realizar la jornada complementaria y que los niños puedan practicar de esta manera el deporte que quieran.



¿Cómo trabajar la reserva deportiva y garantizar el recambio generacional?

Lo que estamos haciendo es no hacer políticas públicas, porque cada cuatro años cambian. Con el presidente Petro hicimos un pacto por el deporte y que sea una política de Estado y así evitar que haya variantes cuando se da cambio de un gobierno. Queremos dividir el país en cuatro o cinco regiones para tener una verdadera presencia del Ministerio con oficinas en esas regiones.

¿Cómo avanza el tema de la Liga Femenina y tener un buen patrocinio?

La propuesta para el patrocinio avanza por buen camino, estamos esperando que el presidente Petro decida sobre el tema. Nosotros no podemos obligar a una empresa privada para el patrocinio, toca buscar una concertación y nosotros, como ministerio, dar la oferta que tenemos y es hacer programas con escuelas de iniciación deportiva. Tenemos claro que no hay muchas mujeres jugando fútbol profesional y están centradas en pocas ciudades del país. Debemos procurar masificar más el fútbol femenino.



¿Cómo analiza que las mujeres se destaquen en las disciplinas de conjunto del país como voleibol, fútbol y baloncesto, entre otras?

Lo que pasa es que en el pasado no se le prestaba atención a los deportes de conjunto y menos femeninos. Es satisfactorio ver cómo las deportistas de las selecciones nacionales en voleibol y fútbol ya le ganan a potencias. Es un hecho muy importante que toca apoyar.

¿Cuál es la realidad del tema de la certificación de laboratorio de control al dopaje que perdió esa condición?

Es un tema que no está caminando, lamentablemente Colombia renunció a tener la certificación y ahora el camino es incierto. Nos demoramos casi 18 años buscando esa certificación y ahora no sabemos si se pueda recuperar. Toca revisar el convenio que hay establecido con la Universidad Nacional de Colombia, entidad que se encargará de operar ese laboratorio. Lo que se hizo fue tercerizar esa labor y nos vamos a demorar mucho para volver a tener la certificación.

¿Desde el Gobierno hay interés en apoyar los eventos deportivos que tienen como sede al país y en donde ya hay compromisos establecidos?

En el caso específico de los Juegos Panamericanos 2027, a realizarse en Barranquilla, la instrucción del presidente Petro es revisar y llegar a un acuerdo con las autoridades locales. Entre la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico van a poner el 50 por ciento de los recursos que se necesitan para hacer el evento; nosotros como Gobierno aportaremos el otro 50 por ciento. Es que antes estaba comprometido el 70 por ciento de parte nuestra y recordamos que el presupuesto nuestro es pequeño, pero se van a hacer las justas. Incluso, la buena noticia para la Costa Caribe es pedir la sede de la segunda versión de los Juegos Panamericanos Júnior, los que se hicieron el año pasado acá en Cali, y esa ha sido una instrucción del señor presidente.

¿Cómo será su trabajo con Cali?

Ya hemos quedado con el secretario del Deporte de la ciudad, Carlos Diago, de fortalecer algunas cosas en lo que pensamos que se puede mejorar. Otra idea es seguir buscando grandes eventos para Cali y uno de los objetivos es trabajar para conseguir la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud; es un evento que no necesitaría una inversión tan alta porque ya la ciudad tiene una infraestructura destacada. Toca consultar con el Comité Olímpico Colombiano y que explore con el COI una posible postulación para sede en años venideros. Ya Cali tiene experiencia de organizar grandes eventos como el último, que fueron los Juegos Panamericanos Júnior.

¿Los Juegos Intercolegiados se van a mantener?

Claro que sí. De hecho, es una ley y tiene su propia financiación. Hemos solicitado que se amplíe el presupuesto para los Intercolegiados, han sufrido mucho recorte. Ese programa nació hace unos años con 69 mil millones y en las pasadas justas quitaron deportes. Contamos ahora con 31 mil millones y no alcanza para desarrollar lo que se pretende.