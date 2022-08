Buenas marcas para los nuestros en la tercera jornada del Mundial de Atletismo Sub20

Este miércoles 3 de agosto se llevó a cabo la tercera jornada del Campeonato Mundial de Atletismo sub 20 en Cali, en donde fueron varios los atletas representantes de países latinoamericanos quienes pudieron clasificar a las rondas siguientes, superar sus marcas personales (PB) e incluso romper récords nacionales sub 20.



En primer lugar, con una descarga de energía impresionante y alentado por la grada local, el atleta colombiano, Oscar Baltán, consiguió clasificar a las semifinales de los 200 metros planos, al lograr su nueva mejor marca personal (PB), con un registro de 21.02 segundos. Además, el caleño de 18 años quedó en el sexto lugar en el heat dos de las semifinales disputadas en la tarde.



En segundo lugar, con una gran velocidad explosiva y fuerza, la atleta ecuatoriana, Nereida Santa Cruz, clasificó a las semifinales del lanzamiento de martillo. En adición a esto, la joven de 19 años, rompió el récord nacional juvenil de su país (NU20R) al obtener una marca de 62.37 metros, quedando segunda en las clasificatorias del grupo B, solo detrás de la alemana Jada Julien (63.20 metros).



En tercer lugar, con un cálculo e impulso único, la representante colombiana, Natalia Linares, se clasificó a las semifinales de la modalidad de salto largo, luego de que alcanzó la marca de 6.31 metros, que la ubican en el segundo puesto del grupo B. Este resultado la ratifica como una de las favoritas para subirse al podio mundialista.



Una vez más los latinoamericanos pisan fuerte las pistas de un campeonato mundial sub 20 de atletismo, esta vez en Cali, Colombia. Aún quedan 3 días más para que el sabor de esta región contagie a los fanáticos del deporte más antiguo de la historia y las promesas latinas sigan cosechando triunfos.