Brasil se quedó con la primera parada del Mundial de Kitesurt disputado en Colombia

Los kitersufistas brasileños Manoel Soares, en hombres, y Mikaili Sol, en damas, se coronaron como los reyes de la primera parada Mundial de Kitesurf de la GKA, que tuvo su ronda final en las playas de Salinas del Rey, ubicadas en Santa Verónica, jurisdicción de Juan de Acosta, Atlántico.



Soares, se llevó el título en título en la categoría de hombres, acumulando 30.14 en puntaje, en una final muy disputada. Su compatriota Carlos Mario fue segundo, con 29.77, y el colombiano Juan Rodríguez, ocupó un honroso tercer lugar con 29.07 puntos.



“Estoy súper feliz con este pódium. Me preparé muy bien para el mundial en el cabo de la vela, con entrenamientos muy fuertes para vivir este momento, gracias a todo el público de Salinas por el apoyo. ¡Que viva Colombia!”, dijo emocionado, Juan Rodríguez.



El campeón Manoel Soares le dio un gran valor a este título por el gran nivel de los competidores. “Muy emocionado, salir campeón es algo maravilloso y no tengo palabras para este título, se lo dedico a mi país y a todos los que me apoyaron desde que llegué”, dijo Soares.



En damas, la gran favorita, la brasileña Mikaili Sol, se llevó título con 31.76 puntos, superando a su compatriota Bruna Kajiya, quien acumuló 28.93 puntos, y a la española Rita Arnaus, quien ocupó el tercer lugar, con 24.97 puntos.



“Muy contenta con este título, feliz de competir al más alto nivel. Tuvimos una gran final, mis compañeras también hicieron un gran papel. Solo quiero decir que este lugar es realmente increíble y tiene muchísimo potencial para crecer. Amo estas playas”, expresó la campeona Mikaili Sol.



Brasil se llevó el 1-2 tanto en hombres como en damas, en una gran demostración de sus kitersurfistas están en un gran nivel.