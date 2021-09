Brasil se consagró campeón de la Copa Ibagué Destino-Deporte

La Copa Ibagué Destino Deporte, primer torneo profesional de tenis en Colombia tras la reactivación económica, llegó a su fin. El certamen desarrollado en las canchas de polvo de ladrillo del Club Campestre de la capital tolimense fue testigo de las consagraciones de los brasileños Thaisa Pedretti y Gustavo Heide, quienes impidieron el festejo de los locales Yuliana Lizarazo y Alejandro Gómez, respectivamente.



Inicialmente, el orden del día nos presentaba primero la final femenina y luego la masculina, pero apareció la lluvia, impidiendo su desarrollo normal. Tras la reanudación, los partidos se jugaron a la par y fue Pedretti la primera en festejar, merced al retiro de la colombiana Yuliana Lizarazo por inconvenientes físicos, al final el resultado fue 4-6, 1-1 y retiro. “Es un título muy importante para mí, no pensé en jugar al tenis por las graves secuelas que me dejo el Covid-19”, expresó la jugadora auriverde.



“Me voy contenta por la semana, es muy importante haber llegado a la final. Hoy enfrenté a la siembra N° 1, el primer set fue parejo, al final quebré y lo gané; lamentablemente, empezando el segundo set corrí y me tironeé. Lo mejor era parar u no forzar”, expresó Lizarazo al final del partido.



En varones, Colombia quedará grabado en la memoria de Heide, pues acá logró su primer título como juvenil y ahora abrió su palmarés como profesional luego de imponerse con parciales de 7-6(8) y 7-5 luego de una hora y 45 minutos de juego; tan solo un tenista fue capaz de arrebatarle un set en el desarrollo del torneo, fue el melgarense Johan Rodríguez, quien, tras llevarse el capítulo inicial en el partido de primera ronda, estuvo quiebre arriba en el tercero.



“Me gusta jugar en Colombia, ha sido un país muy especial para mi desarrollo como tenista, acá gané mi primer título juvenil y ahora el primero como profesional”, fueron las palabras del vencedor. “Fue una semana positiva, al final no se me dio el resultado en la final, a seguir adelante. Es muy importante jugar finales, me motiva, me preparo para dar lo mejor cada vez que entro a cancha”, dijo Gómez.



La Copa Ibagué Destino Deporte, torneo masculino y femenino, dotado con una bolsa de premios de 15 mil dólares cada uno, es una realidad gracias a la gestión de Juan Espinel, presidente de la Liga de Tenis del Tolima; además de los patrocinios de Umbrella Sport, Wilson, Sheffy Sports, Gobernación del Tolima, Alcaldía de Ibagué, Indeportes Tolima, IMDRI Ibagué, Federación Internacional de Tenis, Cosat, Ministerio del Deporte, Federación Colombiana de Tenis.