Boxeo: 'Canelo' Álvarez machaca al turco Yildirim y se cita con Saunders

Juan Carlos Pamo

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez aplastó este sábado al turco Avni Yildirim en tres asaltos para retener sus cinturones de peso supermediano y citarse a un combate de unificación en mayo con el británico Billy Joe Saunders.



En su primera pelea del año, Álvarez no concedió ninguna oportunidad a Yildirim para disfrute de los alrededor de 15.000 aficionados a los que se permitió el acceso al Hard Rock Stadium de Miami (Florida).



El popular púgil de Guadalajara, de 30 años, controló el combate desde la primera campana, instalándose en el centro del cuadrilátero y sumando golpes a su favor.



Yildirim, que llevaba dos años sin competir, trataba de resistir el variado repertorio ofensivo del mexicano mientras apenas era capaz de conectar algún golpe.



Con solo siete minutos de pelea, 'Canelo' soltó un derechazo en la cabeza del aspirante que, al bajar la guardia, recibió de inmediato una doble combinación izquierda-derecha que lo mandó a la lona.



El turco se levantó rápidamente y aguantó hasta el final del asalto, pero posteriormente su entrenador informó que era incapaz de volver al ring, ante el furor de los aficionados.



"Si no me muestras algo paro esta pelea", le dijo el entrenador Joel Díaz a Yildrim antes de reconocer la derrota. El turco se queda con un balance de 21 victorias (12 nocauts) y 3 derrotas.



"Hice lo que tenía que hacer. Tenía que noquear y lo hice", se felicitó Álvarez, que aumenta su récord a 55 victorias (37 nocauts), 1 derrota y 2 empates.



Poseedor de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) , el 'Canelo' debía superar este combate antes de afrontar su gran objetivo de unificar los títulos de peso supermediano (168 libras, 76,2kg) .



Al término de la corta pelea, el promotor Eddie Hearn anunció que el próximo reto de la estrella mexicana será arrebatarle al británico Billy Joe Saunders el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) , en una pelea programada para el 8 de mayo.



Saunders "es un peleador muy difícil. Tiene el campeonato de OMB. Nosotros queremos unificar, él es el campeón y voy a ir por él", aseguró el mexicano, que en diciembre derrotó al también británico Callum Smith.



A pesar del historial de Saunders, que suma 30 victorias (14 nocauts) y ninguna derrota, 'Canelo' se mostró convencido de su triunfo y anticipó que no caerá en las provocaciones verbales que anticipa de su rival.



"Espero que hable, pero soy un peleador muy maduro. Sé controlarme y solo voy a pelear", afirmó. "Todos quieren una pieza del 'Canelo', pero no se la voy a dar".



El púgil mexicano, que ya ha sido campeón de tres divisiones, se mostró ilusionado con el reto de ser el primero en la historia en poseer todos los títulos del peso supermediano.



"Muy pocos peleadores han logrado unificar títulos. En Latinoamérica nadie lo hizo, en las 168 (libras) nadie lo hizo. Solo lo han hecho los mejores y yo quiero ser uno de los mejores", afirmó Álvarez. "Me siento muy fuerte, muy cómodo, muy rápido" en esta categoría, señaló.



"Estoy en mi mejor momento", aseguró Álvarez, quien llegó al ring acompañado del cantante colombiano J Balvin, quien actuó en la previa del combate.



En caso de victoria ante Saunders, al mexicano solo le restaría por lograr el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) , que posee el estadounidense Caleb Plant.



En su carrera 'Canelo' solo ha perdido ante el estelar Floyd Mayweather Jr por decisión en septiembre de 2013, cuando tenía 23 años.