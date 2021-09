Boxeadora Íngrit Valencia fue desalojada de su casa tras sufrir una estafa

La boxeadora Íngrit Valencia enfrenta la que podría ser una de las peleas más dura de su vida: habría sido víctima de estafa por 150 millones de pesos.



En 2020, Íngrit dio un adelanto para tener casa propia en Ibagué, Tolima. Allí alcanzó a vivir un año junto a su familia antes de que su pesadilla comenzara.



El pasado lunes 30 de agosto el juzgado segundo de Ibagué le dio a Íngrit un plazo de 8 días para que desalojara su casa. Este lunes 6 de septiembre la campana sonó y este round daba una derrota parcial para la merecedora de podio en los Olímpicos de 2016.



Esta pelea jurídica parece no acabar. Se sabe que la boxeadora dio un adelanto a un señor llamado Dayro por 150 millones de pesos por ese inmueble, pero el abogado de la deportista, Germán Flórez, asegura que este señor ya habría vendido la propiedad a otra persona.



“El presunto estafador se comunicó con Íngrit Valencia y le dijo que está arrepentido por lo que hizo. Quedó en entregarle 50 millones de pesos, pero solo entregó 20 millones el sábado 4 de septiembre”, comentó Flórez.



En el proceso se instauró una acción de tutela para defender en derecho a Íngrit, “pero a pesar de que fue instaurada hace más de 10 días no ha sido fallada”, añadió el abogado.



Para ayudar a Íngrit, la Fundación Mariana Pajón impulsó una iniciativa a través de la plataforma My Podium en la que pretenden recuperar los 150 millones de pesos. Hasta este 7 de septiembre había recolectado tres millones de pesos.



Según Miguel Pajón, hermano de Mariana Pajón, esta página de Podium tendrá dos modalidades para ayudar a Íngrit: “La donación directa y la venta de productos que hemos conseguido a costo o regalados y que van a generar un margen a favor de ella”.



Por ahora el proceso penal sigue y “la idea es que las autoridades logren establecer responsabilidades”, comentó el abogado de la boxeadora.