¡Boicot en la NBA! Los Bucks no se presentaron al juego ante Magic, en protesta por los abusos policiales

Francisco Henao

En una contundente protesta por el ataque policial contra el afroestadounidense Jacob Blake, equipos de la NBA se negaron este miércoles a jugar sus partidos forzando a la liga a suspender toda la jornada y poniendo en jaque la continuidad de los playoffs.



Indignados por un nuevo episodio de brutalidad policial contra la población negra en Estados Unidos, los jugadores de los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo fueron los primeros en boicotear la jornada al no presentarse en la pista para el quinto partido de su serie de primera ronda ante los Orlando Magic.



Esta negativa llevó, en una reacción en cadena, a que otros equipos que debían jugar este miércoles también rechazaran se plantaran.



"A la luz de la decisión de los Milwaukee Bucks de no pisar la cancha hoy para el quinto partido contra los Orlando Magic, los tres partidos de hoy (...) han sido pospuestos" , confirmó la NBA en un comunicado.



Además del partido entre los Bucks de Antetokounmpo, actual Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, y los Magic, también se aplazaron los partidos entre los Houston Rockets y los Oklahoma City Thunder y entre Los Angeles Lakers y los Portland Trail Blazers.



"El quinto partido de cada serie será reprogramado" , se limitó a agregar la NBA, sin precisar si estas negativas a jugar tendrán alguna consecuencia para los equipos.



Los jugadores de los Magic, que van en desventaja 3-1 en la serie contra los Bucks, querían jugar el partido, según Shams Charania, del medio digital The Athletic.



La rabia se expandió desde el lunes por Disney World con la difusión del vídeo en el que se observa cómo Blake fue perseguido por dos policías que lo balearon a quemarropa cuando entraba a su camioneta ante la mirada de sus tres hijos.



El ataque ocurrió el domingo en la localidad de Kenosha (Wisconsin) , a unos 65 kilómetros de Milwaukee, sede de los Bucks.



Los jugadores de Milwaukee no dieron declaraciones a la salida de la cancha pero su base suplente George Hill dijo al medio The Undefeated: "Estamos hartos de los asesinatos y la injusticia" .



El ataque llegó tres meses después del crimen del también afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco de Minneapolis y reavivó las protestas contra el racismo.



El martes, dos hombres murieron durante la tercera noche consecutiva de protestas que exigen justicia para Blake, quien se encuentra hospitalizado.



"Exigimos cambio. Estamos hartos de esto" , escribió en Twitter LeBron James, la estrella de Los Angeles Lakers, tras el plantón de los Bucks.