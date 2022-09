Barcelona y Bayern impresionan, descalabro del Liverpool en arranque de la Champions

El Barcelona, que goleó 5-1 al Viktoria Pílsen, y el Bayern Múnich, que ganó 2-0 en Milán al Inter, impresionaron en su debut en la Liga de Campeones, en una jornada del miércoles que vivió el descalabro del Liverpool.



Vigente finalista del torneo continental y campeón de Europa en 2019, el Liverpool fue goleado en su visita al Nápoles (4-1).



El polaco Piotr Zielinski (5 de penal, 47) el camerunés Andre Zambo Anguissa (31) y el argentino Giovanni Simeone (44) dejaron noqueado al campeón en 2019, que solo reaccionó gracias a un magnífico disparo del colombiano Luis Díaz desde fuera del área (49).



El resultado pudo ser más abultado, dadas las grandes ocasiones del Nápoles en la primera parte y, en especial, el penal fallado por el nigeriano Victor Osimhen (18).



Con este resultado, los italianos pasan a ser segundos de la llave A, tan solo superados por la diferencia de goles del Ajax de Ámsterdam, que goleó a placer al Rangers (4-0), con el primer gol anotado por el mexicano Edson Álvarez.



El conjunto de Jürgen Klopp, que tampoco atraviesa un buen momento en el campeonato doméstico (tres empates, dos victorias y una derrota) y que realizó pleno de victorias en la fase de grupos de la pasada edición, arranca de la peor manera posible la nueva campaña europea.



"Tenemos que reinventarnos"

"No hemos estado presentes ni defensiva ni ofensivamente (...) Hemos jugado demasiado estirados. Es una píldora que cuesta tragar, pero lo haremos (...) Tenemos que reinventarnos, nos faltan muchas cosas (...) Tenemos que encontrar una solución para ser mejores", admitió Klopp.



El Liverpool protagoniza así una de las grandes sorpresas de la primera jornada de Champions, junto a la derrota del Chelsea en martes en Zagreb que significó el cese este miércoles del técnico Thomas Tuchel con el que los 'Bleus' conquistaron la 'Orejona' en 2021.



Los otros favoritos al título que jugaron este miércoles respondieron a las expectativas.



En el Camp Nou, el Barcelona destrozó al débil Viktoria Pílsen gracias a un 'hat-trick' de Robert Lewandowski, que suma ya 89 goles en la Liga de Campeones y se afianza como el tercer máximo anotador histórico de la competición, solo por detrás de Cristiano Ronaldo (140) y Lionel Messi (125).



El Viktoria apenas pudo responder con un tanto de Jan Sykora (43) al aluvión de juego azulgrana que se plasmó en los goles de Lewandowski (34, 45+3, 68), el marfileño Franck Kessié (13) y Ferran Torres (71).



El equipo azulgrana no pudo empezar de mejor manera su andadura en una competición continental, que el pasado año abandonó en la fase de grupos.



"Era muy importante empezar ganando aquí, en casa, demostrar que vamos a por la Champions y empezar 5-1, mejor imposible", dijo el capitán Sergi Roberto a Movistar+, nada más finalizar el partido.



El Barça encabeza el grupo C empatado a puntos con el Bayern de Múnich, al que visitará la próxima semana, y que ganó 2-0 al Inter de Milán en el otro encuentro de la llave, en una gran actuación colectiva en la que brilló el internacional Leroy Sané.



El germano fue autor del gol que abrió el marcador (25) y filtró el pase que acabó en gol en propia meta de Danilo D'Ambrosio (66).



"Estoy satisfecho con el equipo, hemos jugado de manera intensa durante 90 minutos", declaró el técnico bávaro Julian Nagelsmann en la rueda de prensa posterior al encuentro.



En el Estadio Metropolitano de Madrid se vivió un final loco entre Atlético y Oporto, que acabó con la victoria rojiblanca por 2-1.