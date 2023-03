Tribunal de la Unión Europea levantó sanciones contra el piloto ruso Nikita Mazepin

El presidente del Tribunal de la Unión Europea publicó el miércoles un mandato que suspende una parte de las sanciones relacionadas con la guerra de Ucrania impuestas contra el piloto ruso Nikita Mazepin, lo que le permitiría una vuelta a la Fórmula 1, informó este jueves a la AFP uno de sus abogados.



Este mandato de urgencia, publicado a la espera de una decisión sobre el fondo del asunto, permite a Mazepin viajar al territorio de la UE para firmar un contrato con una escudería y posteriormente competir en cualquier disciplina automovilística, incluida la Fórmula 1, en suelo europeo.



Nikita Mazepin fue despedido de la escudería de F1 Haas tras la invasión rusa de Ucrania y en marzo de 2022 pasó a integrar una lista de personalidades rusas sancionadas por la UE, en la que también está su padre, Dimitry Mazepin, propietario y presidente ejecutivo del fabricante de productos químicos Uralchem.



La UE consideró que Nikita Mazepin estaba "relacionado con un influyente empresario (su padre) con actividades en sectores económicos que constituyen una fuente sustancial de ingresos" para Rusia.



Dimitry Mazepin siempre ha apoyado la carrera de su hijo, que llegó a Haas en 2021 acompañado por el patrocinio del grupo ruso Uralkali, del que Dimitry Mazepin es accionista vía Uralchem.



Después de la invasión rusa de Ucrania (a finales de febrero de 2022), la escudería estadounidense Haas rompió su contrato de patrocinio con Uralkali.



El mandato de la UE no permite en cambio que Mazepin pueda competir en un equipo que tenga relaciones con su padre o con cualquier otra persona integrante de la lista de sancionados.



En caso de fichar por un equipo y volver a competir, Mazepin deberá comprometerse a hacerlo "bajo bandera neutra y firmar el compromiso de los pilotos exigido por la Federación Internacional del Automóvil a este efecto", dice el texto.



"Estoy muy feliz con esta decisión, lo que me da esperanzas de retomar mi carrera profesional en las carreras automovilísticas internacionales", reaccionó Mazepin a la AFP.



"Voy a hacer todo lo posible por poder recuperar el tiempo perdido y mirar hacia delante para volverme a unir al deporte que amo, al que he dedicado mi vida" ,añadió.