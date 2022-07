Tatiana Calderón abandonó por falla de su auto en Mid-Ohio en la válida de la Indycar

Vaya tarde que ha tenido la piloto de Escudería Telmex Claro, Tatiana Calderón, quien tuvo que abandonar por problemas en su auto la novena ronda puntuable de IndyCar, la Honda Indy 200, celebrada este domingo en Mid-Ohio, en Lexington.



La corredora colombiana, al mando del Chevrolet No. 11 ROKiT del Team AJ Foyt Racing, vivió así su primera competencia sin terminar en lo que va de su campaña personal en IndyCar, que para ella es su ronda siete, ya que sólo ha corrido en circuitos de la serie.



Tatiana, quien había salido de la parte de atrás de la parrilla para esta carrera, rodaba en la posición número 20 cuando de súbito empezó a perder potencia, en la vuelta 53 de las 80 pactadas, obligándola a llevar a su auto fuera de la pista, justo en la curva 5 del trazado, convirtiéndose así en su primer abandono de la temporada.



De hecho, Tatiana tuvo problemas desde el día sábado, en calificación, cuando no pudo completar un giro lanzado con llantas suaves, y la piloto decía que “sólo pudimos completar una vuelta con el neumático blando. No encontramos el espacio y nos quedamos atrapados entre los que apenas estaban calentando”.



Pero la colombiana estaba aún positiva, al confesar que ”teníamos ritmo para mucho más. Pero la carrera es mañana, así que a dejarlo todo en la pisa”. No obstante, la caja de cambios le jugó una mala pasada hoy domingo y esa fue la causa de su abandono.



La próxima parada de IndyCar será en Toronto, el 17 de julio. ”Veníamos haciendo una buena carrera. Salimos con neumáticos blandos, cuando hicimos el primer stop volvimos a poner blandos. Teníamos buen ritmo y estrategia, con buenas peleas en pista, pero desafortunadamente un problema técnico con la caja nos dejó fuera”, comentó Tatiana.