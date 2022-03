Sergio 'El Checo' Pérez consiguió su primera 'pole position' en el GP de Arabia Saudita 

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) consiguió este sábado la primera 'pole position' de toda su carrera en la Fórmula 1, al ser el más rápido en la sesión de clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).



En la segunda línea de la parrilla de salida saldrán el otro Ferrari, el del español Carlos Sainz Jr (tercero este sábado), y el otro Red Bull, el del vigente campeón mundial neerlandés Max Verstappen (cuarto).



Sergio Pérez, que tuvo que abandonar dolorosamente en la última vuelta de la carrera de apertura de la temporada en Baréin por una avería cuando peleaba en los primeros puestos, recupera así la sonrisa y se coloca como firme candidato a la victoria el domingo.



El piloto de 32 años, que debutó en la F1 en 2011, no había conseguido ninguna 'pole' hasta ahora en la competición pero sí ganó dos carreras, en Sakhir (Baréin) en 2020 y en Bakú (Azerbaiyán) en 2021. Aspirará ahora a subir a lo más alto del podio por tercera vez.



La sesión de clasificación de este sábado en el circuito de Yedá estuvo marcada por un violento accidente de Mick Schumacher (Haas) en la segunda manga de la sesión (Q2) y también por la eliminación sorpresa en la primera manga (Q1) de Lewis Hamilton (Mercedes).



Hamilton obtuvo el 16º mejor tiempo de la Q1, en la que los 15 primeros accedían a la Q2. El piloto inglés no quedaba eliminado en una sesión de clasificación tan pronto desde el Gran Premio de Brasil de 2017.



Preguntado sobre su estado de ánimo tras el ataque del viernes a una instalación petrolera cercana al circuito y su eliminación, Hamilton dijo tener "ganas de volver a casa", sin dar más detalles.



Respecto al accidente de Mick Schumacher, que provocó una bandera roja y una interrupción importante de la Q2, "el primer diagnóstico no reveló lesiones", según informó la Federación Internacional del Automóvil (FIA).



El hijo del mítico Michael Schumacher perdió el control de su monoplaza Haas en una serie de curvas rápidas y se fue contra un muro, provocando daños importantes en el monoplaza. Fue conducido primero al centro médico del circuito y luego a un hospital cercano para someterse a nuevas pruebas.