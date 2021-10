Sebastián Montoya sube a la tercera casilla de la clasificación general de la Fórmula 4

Buen cierre que tuvo hoy el corredor colombiano Sebastián Montoya, al cerrar segundo este domingo en Mugello, en la sexta ronda del Campeonato Italiano de Fórmula 4.



Montoya, quien corre con el equipo Prema, realizó hoy una segunda manga en el circuito de Mugello, en la región toscana de Italia, que estuvo a punto de ganar, pero lamentablemente en las últimas vueltas fue sobrepasado por el a la postre ganador Joshua Dufek. De hecho, la diferencia entre ambos fue de apenas 0.667 milésimas de segundo.



En el tercer heat, sin embargo, no corrió con mejor fortuna, luego que, cuando rodaba sexto, fue golpeado por Leonardo Fornaroli, lo que materialmente acabó con la competencia del también piloto Claro.



Con sus resultados del fin de semana, segundo, tercero y un abandono, Montoya llega a 166 unidades para permanecer tercero de las clasificaciones, ya con Ollie Bearman proclamado campeón de la temporada por adelantado.



”Fue un fin de semana bastante bueno, me pareció. En la primera carrera pude pelear por el triunfo, pero tuve un falló en el motor; en la segunda carrera tuvimos una estrategia diferente en llantas y no nos fue bien; y en la tercera, un contacto me afectó y se acabó mi carrera un poco temprano, pero estoy contento con el resultado y vamos con todo a cerrar el campeonato en Monza”, dijo Sebastián Montoya.



Ahora, únicamente resta esperar la última fecha triple del Campeonato Italiano de Fórmula 4 2021, a celebrarse en Monza del 20 al 31 de octubre.