Sebastián Montoya no tuvo un buen inicio en la Fórmula Regional de Oriente Medio 2023

Sebastián Montoya pasó apuros en la segunda fecha de Fórmula Regional de Oriente Medio 2023, celebrada este viernes y sábado. Pero el piloto de Escudería Telmex Claro va por el desquite el martes 31 de enero y miércoles 1 de febrero en esta misma plaza de Kuwait.



El corredor colombiano, de Red Bull Junior en los controles del monoplaza Hitech GP #55, no superó los sitios 18 y 19 en las tandas calificadas de esta segunda ronda triple, consiguiendo tiempos de 1’48”837 y 1’49”104 a la pista de 6.608 km del Kuwait Motor Town.



Ya en la primera competencia, celebrada el viernes 27 de enero, el piloto Claro había conseguido una estupenda salida, saltando del 19 al cuarto puesto en la primera vuelta. No obstante, se quedaría fuera de combate tras un contacto con Joshua Dufek y posterior ponchadura de llanta.



En el segundo heat de esta jornada kuwaití, celebrado el sábado, Beganovic no pudo esquivar a su rival, rompiendo su alerón delantero y una vez más, Montoya se topó con este material y quedó inmediatamente fuera de acción.



“La carrera dos también largamos súper bien, de 19 a noveno, pero cuando estábamos empezando la segunda vuelta se le rompió el alerón delantero a alguien y cuando yo estaba haciendo la curva me pegaron y se acabó otra vez, pero encontramos algo en el carro”, dijo el piloto colombiano.



La última manga de esta fecha dos Sebastián Montoya se negó a abandonar la carrera tras un golpe recibido en la primera vuelta y con un auto muy lastimado peleó con lo que había para cerrar decimosexto tras 14 giros, con tiempo diferencia de 32”836 respecto del triunfador.



El martes, Sebastián regresa a la acción para la ronda tres del Campeonato de Fórmula Regional de Oriente Medio 2023, a disputarse el martes 31 de enero y miércoles primero de febrero en este Kuwait Motor City.