Padre e hijo: Juan Pablo y Sebastián Montoya correrán juntos las 12 Horas de Sebring

El piloto colombiano Sebastián Montoya debuta desde este jueves en los Prototipos de la serie IMSA, nada menos que haciendo equipo con su padre, el ex F1 Juan Pablo Montoya, y Henrik Hedman.



La tripleta estará al mando del auto número 81 de estrellas y rayas del DragonSpeed, dirigido por el patrón del equipo Henrik Hedman, de Suecia, que por cierto este año cumple su novena temporada con el equipo y que estará también al volante en esta prueba de enduro.



El piloto Telmex Claro, por su parte, se incorpora a la alineación de DragonSpeed para la clásica cita de Sebring luego de su incursión en el torneo invernal en Fórmula Regional Asiática (FRAC) 2022, en donde con apenas tres fechas de participación, se llevó tres poles position, tres podios, dos competencias ganadas y dos vueltas rápidas.



El mismo Sebastián se decía sorprendido, que “fue honestamente algo que no nos esperábamos, venimos acá para aprender y prepararme para el Campeonato Europeo de Fórmula Regional. La primera carrera hicimos la pole position y un triunfo. Fue una cosa muy grande del primer fin de semana al último, nos vamos con tres poles, tres podios, dos ganadas y dos vueltas rápidas, muchos puntos y mucha felicidad”.



Ahora, el joven corredor tiene ante sí un reto nuevo en la pista de Sebring de 3.74 millas de largo, esto desde este jueves 17 de marzo con su primera práctica en a clase, en una competencia sin duda dura y que será todo un sinodal para el hijo de Juan Pablo Montoya, que le estará acompañando en los mando del Prototipo LMP2 #81 y claro aconsejándole.



Previamente, Sebastián reconoció esta como “una gran oportunidad para mí y estoy muy agradecido por la oportunidad que me han dado DragonSpeed y Henrik Hedman” y por supuesto señaló que “correr con papá es un sueño hecho realidad, ya que él ha sido mi ídolo”.



Las 12 Horas de Sebring arrancaron desde el miércoles 16 con prácticas para la Porsche Carrera Cup y Michelin Piloto Challenge y desde el jueves y hasta el sábado 19 para el resto de categorías del WeatherTech Chapionship.



