Misión cumplida: tres colombianos terminaron con éxito el circuito del Rally Dakar

Tras 14 etapas de intensa competencia, los pilotos colombianos que participaron en el Rally Dakar 2023, Mateo Moreno, Javier Vélez y Antonio Marmolejo, lograron conquistar la meta final de la edición 45 del rally raid más duro del mundo.



El desafío extremo que tuvo como escenario el desierto árabe, que en esta ocasión presentó situaciones extremas de bajas temperaturas, lluvia, piedra, barro, dunas, polvo y niebla, a lo largo de 8.500 km de recorrido.



El vallecaucano Antonio Marmolejo, quien corrió con el argentino Ariel Jatón a bordo de la Can-Am Maverick XRS # 348, asistido por Grand Dragon Team, terminó en la posición 25 de la categoría T3-Prototipos Ligeros, en tanto que la dupla antioqueña conformada por Javier Vélez y Mateo Moreno, del Can-Am Maverick X3 #330, preparado por FN Speed Team, cerró en la posición 26 de la misma clase, entre 47 equipos que tomaron la partida; solo terminaron 38.



Para Marmolejo este fue su segundo Dakar, en 2020, compitiendo en la categoría side by Side – SSV, cerró en la posición 26, en esa ocasión corrió con el argentino Eduardo Blanco a bordo de su Cam-Am Marick.



“Terminamos el Dakar después de 14 largas etapas de dificultades, alegrías, tristezas, pero lo hicimos bien y sanos, que era lo importante, en el puesto #25 de mi categoría, quedo en deuda con 5 lugares que hubiésemos querido lograr pero en el próximo será. Un Dakar muy duro, de mucha exigencia; el clima nos exigió muchísimo, fue agresivo, el frío, la lluvia, pero bueno seguiremos adelante”, comentó Antonio.



Por su parte, Mateo Moreno fue el primer piloto colombiano en participar en la categoría motos en 2013 y allí alcanzó la meta en el P.90; en 2014 abandonó por fallas mecánicas en la etapa 6; en 2015 tuvo un fuerte accidente y se retiró en la sexta etapa, retornó en 2017 y terminó la prueba en el P.74.



En 2021 hicieron equipo con Javier Vélez, en ese entonces debutante, en la categoría Side by Side y en esa ocasión un desperfecto mecánico los obligó a abandonar, pero continuaron en la modalidad de Dakar Experience hasta terminarlo; en 2022 participaron en la categoría /SSV/Prototipos Ligeros y terminaron el rally en la posición 29, y, por último, en esta ocasión corrieron en la categoría T3.1-Prototipos Ligeros/Cross Country y mejoraron su posición tras concluir en el puesto 26.



“Terminamos el Dakar que sufrimos tanto, muy penalizados pero lo importante es haber llegado a la meta. Nos merecíamos esta medalla. El Dakar no tiene la fórmula mágica para terminarlo ni para ganarlo, simplemente hay que venir y darla toda. Un dakar muy largo, mucha arena y las dunas más largas que me han tocado”, aseguró Mateo Moreno.



En total, en 2023 llegaron a la meta final del Dakar 235 de los 355 vehículos que iniciaron; 80 motos, de 121; 10 quads, de 18; 46 autos T1 y T2, de 67; 38 prototipos ligeros, de 47; 39 SSV, de 45, y los 22 camiones.



Además de 80 de las 88 tripulaciones de la 3ª edición del Dakar Classic, la carrera de la regularidad para vehículos del siglo XX.