Mea Culpa: Verstappen asume haber desobedecido las órdenes de Red Bull en Brasil

El piloto neerlandés Max Verstappen asumió este jueves haber rechazado dejarse pasar en Brasil por su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, para permitirle ocupar el segundo lugar en el Mundial de Fórmula 1 y acusó a los medios de explicaciones "ridículas" y "repugnantes".



En la última vuelta del Gran Premio de Brasil la semana pasada, Red Bull pidió a Verstappen, quien ya tenía en sus manos desde hace tiempo su segundo título, que dejara pasar a Pérez para terminar en la sexta posición que, aunque anecdótico, habría permitido al mexicano superar al francés Charles Leclerc (Ferrari) en el segundo puesto del Mundial. Sin embargo, el neerlandés lo rechazó.



"Al final no hice nada malo, la gente no entendió lo que pasó", declaró Verstappen en una rueda de prensa previa al GP de Abu Dabi, la última cita del año.



Verstappen explicó que se debió a "algo que sucedió a principios de temporada".



Según la prensa especializada, el neerlandés cree que Pérez tuvo un accidente a propósito en Mónaco al final de la clasificación, lo que impidió que Verstappen terminara su vuelta y lo obligó a salir detrás de él en la carrera. Al final, Pérez ganó la prueba y Verstappen terminó tercero.



Este jueves, Pérez desmintió esas "especulaciones" y señaló que "no lo hizo a propósito". El mexicano agregó que Red Bull quería gestionar ese asunto "de manera interna".



Caliente en Sao Paulo, en cambio, el mexicano no se anduvo con rodeos: "Eso muestra quién es realmente", reaccionó en una comunicación por radio.



"Si tiene dos títulos es gracias a mí", prosiguió 'Checo', en referencia a las veces que ayudó a su compañero, tanto en 2021 como en 2022. Este año, en España por ejemplo, Pérez aceptó la orden de su equipo de dejar pasar a "Mad Max", para que acabara ganando la carrera.