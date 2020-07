Lewis Hamilton y Mercedes brillan desde los ensayos libres de Austria

Juan Carlos Pamo

El británico Lewis Hamilton y su escudería Mercedes no tardaron en mostrar sus grandes ambiciones desde el minuto uno de la temporada, dominando con autoridad el día de ensayos libres en el Gran Premio de Austria, que abre el Mundial 2020 de Fórmula 1 este fin de semana.



Hamilton, que fue el más rápido tanto en la primera como en la segunda sesión, inicia así con buenas sensaciones un campeonato en el que aspira a igualar los siete títulos mundiales que logró el mítico Michael Schumacher.



La estrella inglesa consiguió un mejor crono del viernes en la segunda sesión, con un minuto, cuatro segundos y 304 milésimas.



En la hoja de tiempos de la sesión superó a su compañero finlandés

Valtteri Bottas (por 197 milésimas), y al mexicano Sergio Pérez (Racing Point) por 641 milésimas.



Los Mercedes, que dominaron la pasada temporada, ya habían dejado entrever su gran potencial también para este año en los ensayos de pretemporada que tuvieron lugar en Montmeló (Barcelona) a finales de febrero, justo antes de que la pandemia del nuevo coronavirus irrumpiera y obligara a suspender el inicio de la temporada, previsto para marzo en Australia.



En los ensayos libres de este viernes hubo varias salidas de pista, aunque sin consecuencias, para los Red Bull del holandés Max Verstappen y del tailandés Alex Albon, para el Alfa Romeo del finlandés Kimi Raikkonen, para el AlphaTauri del ruso Daniil Kvyat y para el Williams del canadiense Nicholas Latifi, que debutaba como titular en la Fórmula 1.



Verstappen ganó las dos ediciones anteriores del Gran Premio de Austria y espera poder encadenar un tercer éxito seguido, a pesar de que el viernes no le sonrió la fortuna como esperaba.



Los terceros ensayos libres están programados para el sábado, antes de la sesión de clasificación, que determinará la parrilla de salida del primer Gran Premio de este 2020, cuya carrera tendrá lugar el domingo.



Mercedes buscará mejorar sus resultados de los dos años anteriores en Austria, donde sufrió un doble abandono en 2018 y donde en 2019 tuvo que conformarse con un tercer y un quinto puesto. Entre 2014 y 2017, eso sí, un Mercedes terminó ganando la carrera austríaca (Nico Rosberg en 2014 y 2015, Hamilton en 2016, Bottas en 2017).



En Ferrari, el mejor del viernes fue el alemán Sebastian Vettel (4º en la segunda sesión) , que al término de 2020 abandonará la Scuderia.



El 'Team Principal' de Ferrari, Mattio Binotto, admitió en una conferencia de prensa virtual este viernes que es cierto que la decisión de no renovar al germano fue tomada por la escudería. En un primer momento se había dicho que fue por común acuerdo.



Binotto señaló que la crisis provocada por el nuevo coronavirus, que llevó por ejemplo a aplazar a 2022 el cambio de reglamento técnico de la Fórmula 1, hizo cambiar de opinión a su formación sobre si Vettel era la persona idónea para 2021.



"Ferrari terminó reconsiderando su posición. Hemos tomado una decisión. Nuestra decisión es nuestra responsabilidad", señaló.



Para poder comenzar el Mundial, la Fórmula 1 ha diseñado un estricto protocolo sanitario. Entre las medidas que se han tomado, la ausencia de público, lo que convierte en extraño el ambiente que rodea a este Gran Premio de reanudación de la competición.



El director de carrera, Michael Masi, explicó este viernes en una conferencia de prensa virtual que no cree que un caso positivo de coronavirus conocido estos días conllevara la cancelación directa del Gran Premio, aunque explicó que la decisión corresponderá "a las autoridades de salud locales".



Considera que ahora el 'paddock' está mejor preparado de lo que estaba en marzo en Australia, cuando la pandemia era menos conocida y no existían las medidas de precaución actuales.