Lewis Hamilton respondió a las declaraciones racistas que hizo el expiloto Nelson Piquet

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton reaccionó el martes a las declaraciones racistas que el expiloto brasileño Nelson Piquet hizo sobre él, recordando que "esas actitudes arcaicas deben cambiar".



"Son más que palabras. Esas actitudes arcaicas deben cambiar y no tienen lugar en nuestro deporte", tuiteó el británico.



"He estado rodeado de comportamientos como ese y sido un objetivo (de ellos) toda mi vida. Ha habido tiempo de aprender, ahora ha llegado el momento de pasar a la acción", añadió el piloto de la escudería Mercedes, actualmente 6º en el Mundial 2022.



En una entrevista en vídeo concedida a la web Motorsports.com. en octubre de 2021, Piquet, de 69 años, rememoraba el incidente que enfrentó en julio de 2021 en la primera vuelta del GP de Gran Bretaña a Hamilton y al neerlandés Max Verstappen, que acabó con el abandono del piloto de Red Bull, cuya pareja es hija de Piquet, Kelly.



"El negrito (Lewis Hamilton) metió el auto y lo dejó porque no tenía cómo pasar a dos autos en esa curva. Jugó sucio. Su suerte fue que solo el otro (Verstappen) se jodió", declaró Piquet.



Las declaraciones de Piquet fueron condenadas por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y por Fórmula 1, organizador del Campeonato del Mundo de F1.



"Las declaraciones discriminatorias o racistas son inaceptables bajo cualquier forma y no tienen lugar en la sociedad", reaccionó Fórmula 1 en un comunicado enviado a la AFP.



"Lewis es un embajador increíble para nuestro deporte y merece respeto", estima Formula 1 sobre el siete veces campeón de F1. "Sus esfuerzos incansables para mejorar la diversidad y la inclusión son una lección para muchos y un compromiso de parte de la F1".



"La FIA condena enérgicamente cualquier lenguaje y comportamiento racista, que no tienen lugar en nuestro deporte o la sociedad", declaró por su parte la institución en Twitter. "Expresamos nuestra solidaridad con Lewis Hamilton y nuestro total apoyo a su compromiso con la igualdad, diversidad e inclusión en los deportes de motor", añadió la FIA.



Mercedes, escudería del piloto británico, también reaccionó en Twitter: "Condenamos en los más enérgicos términos toda utilización de un lenguaje racista o discriminatorio del tipo que sea".



"Lewis ha sido la punta de lanza de los esfuerzos de nuestro deporte para combatir el racismo, y es un verdadero campeón de la diversidad, dentro y fuera de las pistas", recuerda el texto.



Hamilton se implicó de manera considerable con el movimiento "Black lives Matter" en 2020. Gracias a su iniciativa, varios pilotos posaron con una rodilla en el suelo antes de varias carreras en señal de apoyo, y el color de los monoplazas de Mercedes pasó de gris al negro hasta el final de la temporada 2021.



"Juntos, compartimos la visión de un deporte automóvil diversificado e inclusivo, y este incidente señala la importancia fundamental de continuar a luchar por un futuro mejor", señala la escudería de Hamilton desde el año 2013.



Piquet fue campeón del mundo de Fórmula 1 en tres ocasiones (1981, 1983 y 1987).