Lewis Hamilton logró la 'pole position' en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Francisco Henao

El británico Lewis Hamilton partirá desde la 'pole position' el domingo por el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 después de superar en la calificación a su compañero de equipo Valtteri Bottas, demostrando el enorme dominio de Mercedes sobre su competencia.



El seis veces campeón del mundo consiguió de paso la vuelta rápida del veloz circuito italiano y sumó este sábado su 94ª 'pole', la 7ª en Monza.



El español Carlos Sainz dio la sorpresa al colocar su McLaren en la tercera posición de la parrilla y el mexicano Sergio Pérez le acompañará en la segunda línea.



"No fue tan fácil" , dijo sin embargo Hamilton, indicando que Bottas estuvo muy cerca de él y le obligó a buscar los mejores ajustes para su monoplaza.



Por primera vez las escuderías de Fórmula 1 no estaban autorizadas en Monza a emplear el 'party mode', que aumenta la potencia de los motores por un breve periodo de tiempo. Eso no impidió a los Mercedes demostrar que están muy por encima del resto de marcas.



La decepción vino nuevamente de mano de los Ferrari, que saldrán muy retrasados en su pista fetiche. El alemán Sebastian Vettel cayó incluso eliminado en la Q1, mientras que su compañero, el monegasco Charles Leclerc, pasó de ronda para eliminarse en la Q2.



El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) , el único piloto fuera de Mercedes que ha ganado una carrera este año, solo pudo ser 5º. El británico Lando Norris (McLaren) terminó 6º y el australiano Daniel Ricciardo (Renault) 7º.