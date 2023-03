La FIA quiere clarificar su reglamento tras el lío con Fernando Alonso en Arabia

La FIA quiere "clarificar" su reglamento antes del próximo Gran Premio después de lo sucedido el domingo con el español Fernando Alonso, a quien se privó de la tercera plaza del podio por una sanción antes de devolvérsela horas después.



Alonso, que partía en segunda posición de la parrilla, recibió una primera sanción de 5 segundos por no estar bien posicionado en la salida.



Cumplió esa sanción en su primera parada en boxes, pero los comisarios de carrera estimaron que el mecánico que coloca el gato para levantar el auto y cambiar los neumáticos había tocado el coche antes de que finalizasen los cinco segundos de sanción.



El veterano piloto español de 41 años recibió por ello una sanción de 10 segundos que le relegaron al cuarto puesto final, pese a haber acabado tercero.



Su escudería, Aston Martin, demostró con documentos que otros equipos habían procedido en el pasado de igual manera y no fueron sancionados.



El reglamento estipula que durante la sanción "no se puede trabajar" en el coche, sin precisar a qué se refiere exactamente con esa expresión.



Tras estudiar el caso, los comisarios de la FIA devolvieron a Alonso la tercera plaza, tras los dos Red Bull del mexicano Sergio Pérez, vencedor del Gran Premio de Arabia Saudita, y del neerlandés Max Verstappen.



"Esta cuestión se abordará en la próxima reunión del Comité Consultivo Deportivo, prevista para el jueves 23 de marzo", indicó un portavoz de la FIA, encargada del reglamento de la Fórmula 1.



"Se publicará una aclaración antes del Gran Premio de Australia" programado para el 2 de abril.