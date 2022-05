Juan Pablo Montoya competirá este domingo en las 500 Millas de Indianápolis

Este domingo, Juan Pablo Montoya buscará un nuevo título en las 500 millas de Indianápolis, al salir en las pistas del Indycar junto a 33 pilotos. El colombiano sueña con volver a conquistar esta carrera.



“Tenemos un muy buen carro para la carrera. En la clasificación no nos fue muy bien porque el set up no estaba definido para el momento en que nos tocó salir a la pista. La carrera va a estar muy buena, hay muchos rivales rápidos, pero tenemos un carro que responde y esperamos una lucha interesante”, expresó Montoya.



El bogotano, piloto de Arrow McLaren, que ganó la mítica prueba del automovilismo norteamericano en 2000 y 2015, arrancará desde la parte trasera de la parrilla en el 30º puesto.



Por su parte, jóvenes figuras de la serie IndyCar de automovilismo, el piloto español Álex Palou y el mexicano Pato O'Ward, aspiran a lograr este domingo el primer título para sus países en la edición 106 de las emblemáticas 500 Millas de Indianápolis.



Palou, de 25 años, que partirá desde el segundo lugar detrás de Scott Dixon, su compañero de Chip Ganassi, y O'Ward (Arrow McLaren), séptimo, llegaron a liderar la prueba del año pasado, en la que el brasileño Helio Castroneves se coronó por cuarta ocasión.



Ahora apuesta fuerte por otro inédito éxito en el mítico circuito ovalado del Indianapolis Motor Speedway, donde nunca pudieron triunfar reputados compatriotas como Fernando Alonso, que se quedó lejos en sus tres intentos.



La competencia iniciará a partir de las 11:45 a.m.