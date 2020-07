¡Gran noticia! Fernando Alonso volverá a la Fórmula 1 en la próxima temporada

Daniel Molina Durango

El doble campeón del mundo de Fórmula 1 español Fernando Alonso se reencontrará con la categoría reina del deporte del automóvil en el seno de Renault "a partir de la temporada 2021", tras dos años de ausencia, confirmó este miércoles la escudería.



"Renault DP World F1 Team tiene el place de confirmar a Fernando Alonso junto a Esteban Ocon como sus dos pilotos para la temporada 2021", explicó la escudería francesa en un comunicado.



La duración del contrato de Alonso, que cumplirá 39 años el 29 de julio, no fue precisada, explicando únicamente la escudería que "se une a Renault DP World F1 Team para las próximas temporadas".



Con el constructor francés, el español ganó sus dos títulos mundiales en 2005 y en 2006.

Alonso, que logró 32 victorias y 97 podios en 314 participaciones en grandes premios, sustituirá al australiano Daniel Ricciardo, que pasará a McLaren al final de la presente temporada.



"Renault es mi familia, mis mejores recuerdos en Fórmula 1 con mis dos títulos mundiales, pero ahora miro hacia adelante", afirmó Alonso en el comunicado.



"Con una gran dosis de orgullo y una inmensa emoción vuelvo al equipo que me dio la oportunidad al inicio de mi carrera y que ahora me la da para regresar al más alto nivel. Tengo ambiciones con el proyecto de este equipo", añadió.



Dos años sin Fórmula 1

Alonso dejó la Fórmula 1 en 2018 después de cuatro años poco fructíferos en McLaren y se lanzará a un tercer intento para ganar por primera vez las 500 millas de Indianápolis con esta marca en agosto.



"El progreso de Renault este pasado invierno (boreal) da credibilidad a objetivos de cara a la temporada 2022 y compartiré toda mi experiencia como piloto con todos, desde los ingenieros a los mecánicos y mis compañeros". explicó Alonso.



"El equipo quiere y tiene los medios para volver al podio, igual que yo", concluyó el asturiano.



Mientras disputaba las 24 Horas de Le Mans, el Dakar o las 500 Millas de Indianápolis, el español mostraba su amor por la competición automovilística y su deseo de volver a la F1.

Pero le hacía falta encontrar un volante. Los rumores le fueron colocando en Red Bull primero y después en Ferrari, para finalmente fichar por Renault.



"La fuerza de la unión entre él, la escudería y los aficionados hacen de él una elección natural", explica su futuro director de equipo, Cyril Abiteboul.



"Más allá de los éxitos pasados (los títulos de pilotos y constructores en 2005 y en 2006), es una elección mutua, audaz, así como un proyecto para escribir el futuro", añade Abiteboul.



"También va a aportar a nuestro equipo, que ha conocido un crecimiento muy rápido (desde su regreso a la F1 en 2016), una cultura de la carrera y de la victoria para superar juntos los obstáculos", afirma el francés.

Compañero de Ocon

Con el australiano Daniel Ricciardo dejando Renault para irse a McLaren, la escudería francesa buscaba un piloto de experiencia para respaldar al joven galo Esteban Ocon.



Para el asturiano, Renault no ofrece tantas chances de éxito inmediato como Mercedes, Red Bull o Ferrari, pero el constructor francés anunció en mayo que seguirá en F1 a largo plazo con el objetivo de volver a lo más alto del podio.



Con 17 victorias entre 2003 y 2008 y los títulos de campeón del mundo de 2005 y de 2006, el asturiano sabe que la marca francesa es capaz de ello, sobre todo con el nuevo reglamento financiero para la F1 en 2021, que podría nivelar a las escuderías.



Con su carácter serio, Alonso es uno de los mejores pilotos de su generación, que podría haber ganado más de dos títulos mundiales.



Un año difícil en McLaren en 2007, al lado de un Lewis Hamilton en plena ascensión, y después cinco temporadas frustrantes con Ferrari, antes de un regreso poco feliz a McLaren, entonces en pleno declive, no afectaron a su buena reputación como piloto.