George Russell obtuvo su primer GP de Fórmula 1 al ganar la carrera en Brasil

El piloto británico de Mercedes George Russell ganó este domingo el GP de Brasil de F1, disputado en el circuito de Interlagos de Sao Paulo, por delante de su compañero de equipo Lewis Hamilton y del español Carlos Sainz (Ferrari).



Russell, quien salía en la 'pole position' tras ganar la carrera clasificatoria del sábado, mantuvo el liderato en todo momento y terminó logrando la primera victoria en el Mundial de F1 de su carrera y dando a Mercedes el primer triunfo esta temporada, además del primer doblete en el podio de Mercedes en dos años.



El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), consagrado campeón mundial de la temporada 2022 en Suzuka, Japón, el 9 de octubre pasado, terminó en sexto lugar este domingo en Sao Paulo, un escalón por encima de su compañero de equipo, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez.



El inicio de la carrera estuvo marcado por un accidente en la primera vuelta entre el australiano Daniel Ricciardo (McLaren) y el danés Kevin Magnussen (Haas), que obligó el 'safety car' a rodar hasta la séptima vuelta.



Cuando salió el 'safety car', el actual campeón, Max Verstappen, quien salió en tercer lugar, intentó adelantar a Hamilton, aunque acabó impactando con el vehículo del británico.



Ambos pilotos salieron fuera de la pista, aunque Hamilton logró continuar y mantenerse en la disputa, mientras que Verstappen, más perjudicado, tuvo que ir a boxes para cambiar el alerón delantero, perdiendo buena parte de las opciones a la victoria. Verstappen además fue castigado con cinco segundos por el incidente.



Pocos segundos después, Lando Norris (McLaren) tocó la parte trasera del Ferrari de Charles Leclerc y mandó fuera de la pista al monegasco, quien protagonizó desde entonces una espectacular remontada desde el último lugar hasta terminar en cuarta posición.



Con Russell firme en la primera plaza, la primera mitad de la carrera (vuelta 35 de 71) acabó con el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y el español Carlos Sainz en segunda y tercera posiciones, con Hamilton apretando en cuarto lugar y Alonso, quinto, esperando un error de los pilotos delanteros para colarse en la lucha por el podio.



En el tramo final, Hamilton, vencedor tres veces en Brasil y que buscaba una victoria para convertirse en el primer piloto de la historia en lograr al menos un triunfo en 16 temporadas consecutivas, mostró toda su experiencia y calidad y logró superar a Sainz y Pérez, haciéndose en la vuelta 45 con la segunda posición, al superar a Pérez en la recta principal.



La amenaza de lluvia volvió a hacer hincapié sobre Interlagos, aunque finalmente apenas cayeron unas gotas que no provocaron ningún sobresalto en la pista.



Una nueva ocurrencia de Lando Norris (le falló el motor y el coche quedó parado en la pista) en la vuelta 51 provocó la segunda aparición del 'safety car' y que las distancias entre los pilotos se redujeran, abriendo la lucha por el podio.



No obstante, Russell, de 24 años, continuó volando hacia su primera victoria en el circuito, mientras que Hamilton se mantuvo seguro en la segunda plaza y en la tercera, Sergio Pérez fue perdiendo fuerza y acabó cayendo hasta la séptima plaza.



Sainz y Leclerc adelantaron primero al mexicano, y más tarde el español Fernando Alonso (Alpine) y el propio Verstappen hicieron lo mismo. Sainz no dejó pasar a su compañero de equipo para que finalizara tercero y redujera la distancia por el subcampeonato Mundial, en manos ahora de Pérez, con seis puntos más que Leclerc.



"No sé qué decir. Todos los recuerdos de mi carrera me están pasando ahora. Formar parte de este equipo...tengo muchas personas a quien agradecer", dijo un emocionado Russell, tras la victoria.



El Mundial de F1 del 2022 terminará el próximo domingo con la 22ª y última carrera de la temporada, en Abu Dhabi (Emiratos Árabes).