El piloto Charles Leclerc de Ferrari fue el ganador del Gran Premio de Australia 

Dominador hasta el final: luego de salir desde la 'pole position', Charles Leclerc (Ferrari) conquistó con autoridad este domingo el Gran Premio de Australia, marcado por el abandono de su rival por el título, el campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull).



Sobre el asfalto del circuito Albert Park de Melbourne, con presencia de 420.000 espectadores a lo largo del fin de semana, el monegasco superó al mexicano Sergio Pérez (Red Bull), 2º a 20 segundos, y al británico George Russell (Mercedes), 3º a 25 segundos.



En la cuarta victoria de su carrera -la segunda esta temporada después de la manga inaugural en Baréin- Leclerc se adjudicó incluso la vuelta rápida en carrera.



"¡Qué coche hoy! Este fin de semana estuvimos muy fuertes, los neumáticos fueron excelentes. Estoy tan feliz. Es increíble ganar aquí", se congratuló el vencedor.



"Sólo estamos en la tercera carrera, así que es difícil pensar en el campeonato, pero tenemos un coche muy fuerte y fiable. Es genial estar de regreso en esta posición", prosiguió.



En la clasificación general de pilotos Leclerc cuenta ahora con 71 puntos y supera a George Russell (37), a su compañero español Carlos Sainz Jr. (33), y Sergio Pérez (30). Verstappen.



Verstappen recula a la 6ª plaza con 25 puntos por detrás de Lewis Hamilton (28).



- Verstappen a la deriva –

Víctima de un problema mecánico y obligado al abandono, con el motor en llamas, en la vuelta 39 de las 58 previstas, Verstappen, que llegaba a Australia como 3º del Mundial, vivió un fin de semana de pesadilla.



"Tenemos que terminar las carreras. Hoy fue un mal día, gestionaba los neumáticos, no podía pelear contra Charles".



Tras salir segundo, una posición que conservó hasta su abandono, el neerlandés estimó que la situación es "frustrante" y añadió: "Este tipo de cosas, si quieres pelear por el título, son inaceptables".



En Baréin a mediados de marzo Verstappen ya había tenido que abandonar debido a una avería a tres vueltas de meta, y después ganó la carrera siguiente, en Arabia Saudita.



El compañero de equipo de Leclerc, Carlos Sainz Jr., segundo en la clasificación general de pilotos antes de la etapa australiana, no tuvo un buen fin de semana: tras un modesto 9º puesto en la clasificación, el piloto perdió el control de su coche, terminando su carrera en la grava. Luego no pudo volver a arrancar.



Además del español, Sebastian Vettel, que volvía a la competición después de perderse las dos primeras rondas a causa del covid-19, también se vio obligado a abandonar tras chocar contra el muro.



- ¿Mercedes de vuelta? -

El abandono de Verstappen permitió al británico George Russell subir al tercer escalón del podio. El segundo de la temporada para la escudería vigente campeona del mundo, después del tercer puesto de Hamilton en Baréin. Luego de haber salido 5º, el siete veces campeón del mundo finalizó 4º.



Aunque desde el inicio de la temporada la escudería muestra dificultades para lidiar con su monoplaza de original aerodinámica, ¿esta clasificación augura un inminente regreso de las 'Flechas Plateadas' a los puestos punteros? "Hoy tuvimos un poco de suerte", reconoció Russell.



"Hay tal cantidad de trabajo para regresar al nivel. Nunca vamos a abandonar, estábamos muy lejos por detrás y sin embargo estamos ahí, en el podio. Si alguien puede hacerlo es Mercedes", proclamó.



Para Hamilton, se trata de "un excelente resultado para nosotros como equipo".



El otro español de la parrilla, Fernando Alonso, finalizó 17º al volante de su Alpine, el último clasificado de los que pudieron cruzar la línea de meta.



"Estoy destrozado con este fin de semana, para ser sincero. Es difícil aceptar el resultado después de la mala suerte que tuvimos en Arabia Saudita y nuevamente aquí en Melbourne", lamentó Alonso, perjudicado por el reagrupamiento provocado por una salida del 'Safety Car'.