Conozca a Camilo Zurcher, el colombiano que deja huella en la Fórmula 1

Juan Carlos Pamo

La historia de Colombia en la Fórmula 1 no ha sido de gran protagonismo en la que es considerada la principal categoría del automovilismo mundial.



Solo dos pilotos han tenido la fortuna de estar a bordo de monoplazas. El primero fue Roberto José Guerrero, quien disputó 21 válidas entre 1982 y 1983. Luego tuvimos a Juan Pablo Montoya, el de mejores resultados al cosechar siete victorias, incluyendo el Gran Premio de Mónaco, además de haber salido tercero en el Mundial de 2003.



Pero hoy la representación nacional en esta prestigiosa carpa del mundo de la velocidad corre por cuenta del bogotano Camilo Zurcher, ingeniero de la escudería Alfa Romeo Sauber y quien se alista para vivir su segundo año a partir del próximo fin de semana, cuando se dé inicio a una temporada atípica de la Fórmula 1 debido a la pandemia del Covid-19.



“Estábamos listos en marzo pasado en Melbourne para iniciar la temporada con el Gran Premio de Australia cuando se dio esto de la pandemia que obligó a que todo se retrasara”, comentó Camilo telefónicamente desde suelo europeo, donde ha cumplido con la cuarentena obligatoria.



Camilo llegó al automovilismo por herencia familiar. Su padre, Alberto, fue competidor en nuestro país de pruebas de velocidad y, según relata, su niñez la vivió en medio de motores, pistones, llantas y todo los relacionado con la velocidad.



“Yo prácticamente nací debajo de un motor. Es una pasión que llevó en la sangre, es una enfermedad por las carreras. Con mi padre fui aprendiendo lo de ser piloto y ser mecánico”, acotó.



Y es que la aparición de Camilo en la Fórmula 1 no fue algo de la noche a la mañana.



Como todo amante a los deportes de motor, su gran sueño fue convertirse en uno de los mejores pilotos del mundo.

Hizo parte de la generación de automovilistas que llegaron por detrás de la de Montoya; incluso, Juan Pablo fue uno de sus instructores durante un tiempo.

Comenzó en el kartismo a los 12 años, era el año de 1992 y allí estuvo durante varias temporadas compitiendo en pruebas regionales, nacionales e internacionales.



Ese fue el punto de partida para crecer como piloto. Comenzó a ascender en otras categorías y luego de alcanzar algunos patrocinios dio el salto a competir en carros de velocidad.



En el año 2000 se marchó a Estados Unidos, donde comenzó estudios de mecánica para vehículos de velocidad, a la par de continuar con su carrera de piloto en la categoría Mazda del automovilismo norteamericano.



“Esto fue un plan B en mi vida profesional porque pensamos en ese momento que la falta de patrocinios podrían truncar mi carrera como piloto. Efectivamente en el año 2002 no conseguí respaldo y me tocó regresarme a Colombia”, agregó Zurcher.



Su deseo por convertirse en un destacado piloto no lo hizo renunciar a pesar de las dificultades que encontraron en el camino en la parte económica, un aspecto que en muchas ocasiones está incluso por encima del talento del deportista.



En el año 2002 agarró sus maletas y se mudó a Austria, donde comenzó a trabajar con un equipo de la Fórmula 3. Tal vez, y sin saber, ese fue el momento donde su vida le indicó un nuevo aire que muchos años después lo ha consolidado como gran ingeniero.

“Me vine a vivir a Viena y a trabajar como mecánico con esta escudería austríaca, pero sin renunciar a mi sueño de ser piloto. Me dieron algunas posibilidades de realizar alguna válidas, pero con muy pocos recursos, fue una experiencia muy complicada”, confesó el bogotano.

Del timón a los motores

Para la temporada 2004 y con escasas posibilidades de seguir vinculado como piloto en alguna escudería, no por falta de talento, sino de recursos, Camilo Zurcher comenzó el proceso de búsqueda de oportunidades laborales en Europa y aplicar los conocimientos y experiencia que había adquirido desde que era un niño al lado de su padre y que luego había certificado en Estados Unidos para ser parte de escuadras de monoplazas de velocidad.



“Comencé a enviar hojas de vida a equipos acá en suelo europeo y el primero que llamó fue la escuadra italiana Coloni Motorsport. El dueño es el señor Enzo Coloni, tuvo equipo en la Fórmula 1 e inicialmente llegué acá como piloto. Tras cinco meses, cuando los ahorros terminaron, tomé la decisión de regresar al país y Enzo me ofreció quedarme laborando con el equipo ya como mecánico”, apuntó Camilo.



Hasta 2006 estuvo vinculado a esa escuadra italiana compitiendo en la antigua GP2, telonera de los grandes premios de la máxima categoría y considera que fue una linda oportunidad para crecer, conocer y aprender todo lo concerniente al mundo de los carros de fórmula.

Luego de una vuelta por otros equipos de la misma categoría, Zurcher retornó a Coloni Motorsport y allí permaneció hasta 2018, antes de dar el paso a la gran carpa del automovilismo mundial.

El salto a la Fórmula 1

Con muchos años de experiencia acumulada en su paso por categorías inferiores del automovilismo internacional, Camilo cumpliría su sueño de niño, llegar a la competitiva Fórmula 1, no como piloto, como lo hubiera deseado, sino como ingeniero, algo que lo llena de orgullo.



“En diciembre de 2018 mandé algunas hojas de vida a equipos de la Fórmula 1 y por fortuna recibí un llamado del equipo Alfa Romeo Sauber. Me pusieron tiquetes para ir a Suiza. Llegué a la fábrica, estuve todo un día conociendo las instalaciones y me volví a Italia, donde residía en esa época”, expresó el mecánico colombiano.



Al día siguiente, Camilo decidió escribir para agradecer las atenciones recibidas durante su visita a la sede del equipo y 24 horas más tarde vio en su correo electrónico una gran sorpresa: el equipo Sauber había decidido realizar una oferta de trabajo gracias a la buena calificación que había resultado de su entrevista.



“Firmé contrato en los primeros días de 2019 y la primera labor que me tocó fue ser responsable de la parte trasera del auto del piloto italiano Antonio Giovinazzi. Lo que tiene que ver del motor para atrás del vehículo era responsabilidad mía. Fue un cambio rotundo; mientras en la GP2 un equipo está conformado por 14 personas, en la Fórmula 1 somos 500”, apuntó.



El crecimiento profesional ha sido denodado para Camilo. Para esta temporada que comenzará la próxima semana con el Gran Premio de Austria, tendrá la distinción de ser el responsable del coche del piloto italiano.



“Yo hago parte también del grupo de mecánicos que atiende a los carros cuando paran en los ‘boxes’ durante una válida. Somos un grupo de tres personas a las que nos toca cambiar una de las llantas, trabajamos siempre las mismas personas para tener una sincronía total, imagínate que debemos hacer el ejercicio en un segundo y medio”, explicó.

Este año el colombiano tendrá a su cargo al equipo de ingenieros que será el responsable del armado del carro que estará en la pista.

“Nosotros hacemos en el día unos 50 ejercicios recreando una parada en pits del carro para tener un trabajo coordinado a la hora de la carrera”, comentó Zurcher sobre los test diarios que realizan en la sede del equipo de cara a la temporada.



Camilo Zurcher tiene el orgullo de poder decir que es el único colombiano presente en la Fórmula 1. Por eso se esfuerza al máximo con la idea de hacer quedar bien a nuestro país y de paso mostrarse para llegar a un equipo histórico como Ferrari, Mercedes, Mclaren o Renault.



“Profesionalmente sería un reto lindo llegar a uno de estos equipos de punta y saber cómo es su trabajo. No es fácil entrar a estas escuadras, ellos tienen mecánicos que vienen creciendo, pero se pueden presentar alguna oportunidad”, concluyó Camilo, quien la semana que entra estará en los días de más trabajo en los últimos meses.



Datos

Sauber Motorsport, conocida generalmente como Sauber, fue una escudería y constructor de automovilismo con base en Hinwil, Suiza.



En 2018 Sauber contó con el patrocinio y la colaboración de Alfa Romeo, debido a la firma de un acuerdo técnico con la empresa matriz de Ferrari.



En 2019, el equipo cambió de denominación a Alfa Romeo Racing.



Antonio Giovinazzi y Kimi Räikkönen serán los pilotos para este año.