Atleta colombiano John Muñoz batió récord de apnea en Egipto

El atleta colombiano John Muñoz batió el record de los más de 100 metros de profundidad con solo un respiro, en prueba que se realizó este viernes en Egipto.



Es la primera vez que un colombiano logra esa marca a nivel internacional. La inmersión se realizó en el Sharm el Sheik de Egipto.



La modalidad elegida por John Muñoz se llama “No Limits” y consiste en utilizar un trineo con peso que baja a 1.6 metros por segundo hasta llegar a la marca anunciada para luego regresar a la superficie mediante un mecanismo que se activa con un globo lleno de aire.



Es un récord Attempt programado por el atleta colombiano de forma individual. A partir del anuncio se convocan jueces, médico, lancha de apoyo y personal de seguridad. Será una marca reconocida pero no de forma oficial ya que la modalidad de “No Limits” fue sacada del ranking oficial por lo peligrosa.



“Debo focalizar toda mi energía y concentración en la ecualización de mis oídos, esta debe ser perfecta y milimétrica, ya que por la velocidad ejercida por el trineo fácilmente se me puede estallar un oído o romper mi pulmón, por lo cual manejar esta adrenalina es un gran reto para cualquier apneista pues lo más importante es estar muy relajado física y mentalmente para realizar esta hazaña”, aseguró el atleta antes dela competencia.



John, quien es un apasionado por el océano y su profundidad, se inspiró en la película Azul Profundo realizada en 1988 y protagonizada por Jean Renó.



Para John causó un gran impacto como a través de la Apnea y específicamente en la modalidad sin límites, el hombre podía llegar a puro pulmón, a lo profundo del océano y conectarse con su magia, la naturaleza lo desconocido y místico del mar. “Siempre había sentido muchísima atracción de “no limits” inspirado por la película, sin embargo, había tenido temor de probarlo ya que sabía que era algo extremo y peligroso”.



“Marco Nones un hombre con más de 25 años de experiencia en esta modalidad me brindó toda la confianza, seguridad e información para iniciar mi preparación en esta categoría. En el proceso mis mentores y entrenadores Qalis Boudiaf, Alessia zechini y Branco Petrovik llegamos a la conclusión de que debía realizar esta hazaña épica y ser el primero en Colombia en superar la marca de los 100 mts!, puntualizó John Muñoz.



El deportista colombiano llegó a Egipto hace algunos meses con el fin de prepararse para el “vertical Blue”, la competencia más importante de la apnea a nivel mundial, que se realiza en Long Island, Bahamas, donde queda ubicado el icono Blue Hole, un hoyo azul de 203mts de profundidad, a tan solo unos pasos de la playa. Allí compiten los mejores del mundo en su modalidad y en el que estará representando a nuestro país.