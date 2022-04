Así fue la velada de la que salió Freddy Rincón antes del accidente que ocasionó su muerte

Una reunión entre amigos el domingo por la noche en casa del salsero Hárold Saa y en la que estaban, entre otros, el exalcalde de Buenaventura Édison Ruiz, fueron las horas que pasó Freddy Rincón previo al accidente.



El exjugador de la Selección Colombia, que murió en la noche de este miércoles luego de estar tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Imbanaco después de un grave accidente automovilístico, llegó a la casa de su 'pana' como casi siempre lo hacía los fines de semana.



Entre Rincón y Saa hay una fuerte amistad que viene desde hace muchos años cuando vivían en dos barrios vecinos del Puerto: el Jorge, que es la cuna del exjugador, y el Lleras, del cantante.



La del domingo parecía ser una cita de bonaverenses porque allí llegaron otros amigos, entre ellos Vladimir Mosquera, quien es otro de los más cercanos a Rincón porque con el 'Coloso' siempre suele hablar de fútbol, escuchar salsa o comer un buen plato porteño.



Mosquera habló con El País de esas horas previas al accidente en el que se vio implicado Freddy Rincón y por el que sufrió un trauma craneoencefálico severo que ahora tiene en luto al fútbol colombiano.



¿Dónde estuvieron el domingo 10 de abril?

Estuvimos compartiendo en la casa de nuestro amigo Hárold Saa; allí estaban Freddy (Rincón), el exalcalde de Buenaventura Édison Ruiz y un par de amigos más. Como siempre lo hacemos, hablamos de fútbol, vimos los partidos del torneo colombiano, y escuchamos después salsa porque a Freddy le gustaba mucho esta clase de música.



¿De allí salieron para otro lado?

No creo, porque casi siempre nos quedamos allí donde Hárold hablando hasta tarde y entre paisanos; cuando me sentí cansado decidí irme para mi casa, me despedí de todos, y la sorpresa fue al otro día cuando vi en las noticias lo del accidente de Freddy.



¿Tomás Alfonso, el hermano mayor de Freddy y dueño de la camioneta, también estaba en la reunión?

No, a él no lo vi; solamente estábamos Freddy, el exalcalde de Buenaventura, Hárold Saa, otro par de amigos que no distingo mucho y yo.



¿Freddy era el conductor de la camioneta accidentada?

Cuando yo llegué a la reunión estaban varios carros, no sé en cuál de ellos llegó Freddy. Después ya un poco tarde me despedí de todos y no alcancé a ver si él después se fue y en qué carro lo hizo.



¿En una reunión de amigos y amena como cuenta, ingirieron licor?

En el caso de Freddy no. Estaba sobrio; esa es una casa familiar donde nos han acogido siempre como hermanos; hay muchas especulaciones sobre ese tema, se habla de más, pero a Freddy el que lo conozca se da cuenta que es una gran persona. Esa noche estaba bien, contento y muy sobrio.



¿De qué hablaba Freddy en esos momentos?

Hablando de fútbol porque en ese momento estaban pasando un partido de la Liga colombiana; después pusimos salsa y hablamos de anécdotas y cosas que sucedieron en la carrera de Freddy; recuerdo que el exalcalde le preguntó que cómo había pasado de Santa Fe al América y el contó todo.



¿En la reunión ya estaban las dos mujeres que fueron identificadas como pasajeras de la camioneta?

Vi unas amigas ahí también compartiendo; Freddy siempre que iba a la casa de Hárold Saa lo hacía solo en algunas ocasiones acompañado de amigos. En esa casa siempre lo han recibido bien y él se sentía como si estuviera en la suya.



¿El día anterior también habían compartido en otro lado?

Sí, estuvimos un rato con varios amigos, entre ellos Hámilton Ricard, en un bar que hay por la 14 con 34. Es un sitio donde llegan muchos conocidos a hablar de fútbol, a escuchar salsa y a comer porque al lado queda un restaurante. A Freddy le gustaba mucho ese lugar.



El lunes, cuando usted se levantó y vio el accidente, ¿cree que se debió a que al final hubo licor de por medio en la reunión?

Es muy difícil afirmar eso. Como todo ser humano Freddy era alegre, le gustaba compartir con los amigos y hablar de cosas. Yo hasta el momento que estuve con él, lo vi sobrio y contento. De ahí para adelante no sé lo que pasó.



¿Ha hablado con familiares de Rincón sobre el estado en que se encontraba?

Hemos estado hablando con algunos familiares, y los amigos de Freddy. Él para nosotros, más que amigo y paisano, es un ídolo; es una persona que logró muchas cosas como futbolista, se hizo un nombre y nunca perdió la humildad.