Así fue la lesión que le causó dolor y risas al clavadista colombiano Sebastián Villa

Nataly Santacruz Maldonado

El clavadista colombiano Sebastián Villa compartió con sus seguidores la historia de una de sus más dolorosas e insólitas lesiones. Fue en una conversación por Instagram live con El País que el deportista contó en medio de risas un pequeño accidente que jamás podrá olvidar.



“Salí un domingo por la noche al cajero que queda cerca de la unidad donde vivo y cuando iba caminando pisé una guayaba, me doblé el tobillo, no podía doblar el pie y terminé con un esguince de segundo grado”, relató el atleta nacido en Ibagué, pero criado en Antioquia, departamento al cual decidió representar.



Entre otras curiosidades de este imprevisto, Sebastián contó que hasta guarda una foto con el buso que usaba esa noche manchado de guayaba y resaltó que fue una lesión bastante dolorosa por un tiempo, “al mes y medio me tocó competir en un Suramericano y pues me pusieron bastante vendaje y muy apretado porque sentía mucho dolor”. También recordó las risas y chistes entre compañeros, amigos y entrenadores por esta historia, “Ellos todavía no me creen que fue con una guayaba”, dijo.





Antes del confinamiento, Villa competía en el ciclo olímpico buscando su cupo para Tokio 2020, que ahora es 2021, pertenece al club de clavados Alcatraz y entrena con Diana Pineda, Sebastián Morales y Daniel restrepo, todos grandes figuras de los clavados colombianos.



Por ahora el clavadista espera con ansias volver a las piscinas, “4 meses sin tocar el agua es demasiado y ha sido duro porque el año pasado tuvimos las piscinas una temporada larga”, comentó. Pero no se ha quedado con las ganas de prácticar algunos saltos, hace poco compartió en sus redes sociales unos mortales que hizo en su unidad cayendo en colchonetas, aunque confesó que “fue duro, siempre uno se golpea bastante”.



Este deportista de 28 años sueña con llegar a Tokio en el 2021 para participar en las que serían sus terceras justas Olímpicas (ya estuvo en Londres 2012 y Río 2016), pero esta vez con el objetivo claro de subirse al podio.